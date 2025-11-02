El Nueces de Ronda doblega con autoridad al colista (5-2)

Era un partido peculiar por la situación del rival del Nueces de Ronda Atlético Torcal. El Chiloeches manchego viajaba sin entrenador como consecuencia de la destitución de Emilio Céspedes y la falta de relevo en el banquillo. Las malagueñas no desperdiciaron la ocasión para doblegar con autoridad al colista de la competición (5-2).

El público congregado en Guadaljaire vivió una auténtica fiesta, con hasta siete goles y ese caos que había generado, en las filas visitantes, que un integrante de la directiva, José Manuel Rey, hiciese las veces de técnico del Chiloeches. Fue también un contratiempo a favor de las costasoleñas que la guardameta Mari, con un autogol a los siete minutos, ampliara la cuenta para el Nuces de Ronda.

Parón mundialista

Para entonces ya estaba por delante, porque Susi adelantó a las locales con un derechazo que entró ajustado a la escuadra del primer palo. El duelo había empezado con mucha intensidad y nervios. La importancia de los tres puntos también estaba condicionada por el parón de seis semanas que impone ahora la disputa del Mundial en Filipinas. De hecho, la competición no volverá hasta el 13 de diciembre.

El primer remate de peligro lo puso el Chiloeches. Un saque de falta de Eli fue aprovechado por Noelia para rematar a portería. Marta Collado tuvo que desviar a córner con el cuerpo. Las réplicas fueron de Unami y Guida, aunque no lograron encontrar puerta. Sí lograron su propósito en una subida de la arquera Andrea Passos, culminada por Susi como habíamos indicado.

Tercera diana

Las de Víctor Quintero ampliaron el tanteo y, de no ser por la buena actuación de Mari, espoleada por ese autogol, hubiesen podido sentenciar en esos primeros compases. Cuando restaban siete minutos para el descanso llegaría, ya sí, la tercera diana costasoleña. Fue por medio de Unami. Arriesgaron las visitantes con un juego de cinco para intentar acortar distancias. Eli sorprendió con la zurda a Andrea Passos, que hizo un buen papel en sustitución de Valeria (3-1).

Profundizaron mucho más tras el descanso las manchegas y lograron apretar el marcador, gracias al acierto de Noelia. Sin embargo, otra de las claves del duelo estuvo en que Barra, de manera involuntaria y tras lanzamiento de Guida, sofocó la rebelión, sólo un minuto después, y estableció el 4-2 que daba tranquilidad a las de Quintero. Corría el minuto 32 y todo pintaba mejor.

Llegó el quinto

Las visitantes recurrieron al juego de cinco para los seis últimos minutos de un choque prácticamente decidido. El Nueces de Ronda cerró filas con bastante acierto y seguridad en esas tareas defensivas. Y al contrario, en el último suspiro del encuentro, la portera Andrea Passo puso la puntilla. Justo después de protagonizar una buena parada, sacó con rapidez y su disparo a puerta vacía representaba el 5-2 ya definitivo. Las de Quintero retomarán la competición tras el parón con un nuevo duelo por la permanencia ante Burela.

Ficha Técnica:

Nueces de Ronda Atlético Torcal: 2- Andrea Passos, 4- Marta Collado, 10- Alejandra, 20- Guida, 22- Unami. Suplentes: 8- Becha, 11- Armoa, 12- Susi, 17- Barra, 19- Sandra García, 24- Rebecka.

CD Chiloeches: 17- Marika, 6- Blanca, 7- Rocío, 11- Noelia, 22- Eli. Suplentes: 13- Sandra, 1- Agustina, 8- Nora, 9- Macarena, 10- Lucía, 14- María Dolores, 16- Daniela, 18- Virginia, 66- Myrielen.

Goles: 1-0, min. 5: Susi. 2-0, min. 7: Mari, en propia meta. 3-0, min. 14: Unami. 3-1, min. 19: Eli. 3-2, min. 31: Noelia. 4-2. min. 32: Barra. 5-2, min. 39: Andrea Passos.