En deuda con Davidovich

David Ferrer le debe una a Alejandro Davidovich. El tenista malagueño ha dicho esta pasada semana adiós a la mejor temporada de su carrera. Ha alcanzado cuatro finales y se ha movido como nunca entre las mejores raquetas del planeta. Su tremenda regularidad en cuantas superficies ha jugado le han guiado hasta el puesto número 14 del mundo, después de acumular hasta 44 victorias (récord también en su trayectoria).

Era una aval más que suficiente para que hubiese tenido la recompensa de haber acompañado a las mejores raquetas españolas en la final a 8 de la Copa Davis, que este mes se celebra en Bolonia después de que Málaga hubiese albergado las últimas ediciones. Sin embargo, ante la sorpresa de todos los aficionados, incluida la del propio jugador, el segundo español más en forma de este momento quedó fuera del combinado nacional en tan especial momento.

Quizás haya sido la propia rabia de no estar en la lista de Ferrer la que haya situado al costasoleño tan lejos en el torneo parisino de pista rápida. España no ha visto a otro tenista alcanzar las últimas rondas del Masters 1000 del distrito de Bercy. Hasta Alcaraz se despidió a las primeras de cambio.

Suponemos que en algún momento se le devolverá la deuda contraída. Nos quedamos a estas alturas de la temporada con los miles de golpes imposibles que desesperaron a más de un rival. Y también con ese demoledor primer saque ante el que sucumbieron algunos de los mejores restadores del circuito.

Cayó Davidovich Fokina ante Zverev, el número 3 en la clasificación mundial, y puso así fin, en la capital francesa, a la campaña de su redención. Ha protagonizado este curso remontadas impensables años atrás. La madurez la ha manifestado incluso cuando peor lo tenía. Fue más paciente que nunca. Y la recompensa bien puede ser este descanso ampliado, por aquello de la sonada ausencia en Bolonia, hasta que debute como cabeza de serie en Australia.

Recuerdo como si fuese ayer, aunque hayan pasado más de 14 meses, aquellas primeras horas del Open de Estados Unidos. Quién iba a decirme que poder pisar por primera vez las instalaciones de Flushing Meadows, en el distrito más grande de Nueva York, el de Queens, nos reportaría casi un punto de inflexión tanto para Alcaraz como para nuestro paisano más ilustre en esto del tenis.

Lo de Alcaraz ya es de sobra conocido. Este año ha logrado recuperar su mejor versión y ha vuelto a ser número 1, aunque Sinner, con dos títulos en siete días, acaba de arrebatarle tan preciada posición. Pero de aquel Davidovich de agosto de 2024 al actual median muchos acontecimientos que igual escapan a quienes no lo hayan podido seguir de manera continuada.

El malagueño acabó la pasada temporada como número 61 del ranking de la ATP. Su «reseteo» físico y mental arrancó nada más cerrar su periplo junto a Fernando Verdasco. Ahí inició una nueva etapa, al tiempo que empezaba a preparar este 2025, de la mano de Félix Mantilla y de un David Sánchez con el que ya había trabajado.

Lo primero era obtener regularidad. Mes a mes había que labrarse un hueco entre los mejores. Y así lo hizo. No tardó en añadir nuevas finales a la única que tenía en ese palmarés donde aún no ha podido inscribir un título del principal circuito profesional. Llegaron Acapulco, Delray Beach o Washington, y hasta ha sumado la de Basilea, en estos últimos compases de la temporada.

Empezó a ganar aún en esos partidos en los que la derecha no funcionaba como de costumbre o el saque, muy mejorado, no ofrecía su mejor versión. Ahora el malagueño es temido desde las primeras rondas por cualquier rival. Es esa raqueta poco previsible y agresiva o desafiante que siempre soñó. Ha aprendido además a esperar. A lograr la calma que siempre se esperó de él.

«Ha sido un año en el que he aprendido a conocerme más. A entender cuándo apretar o cuándo parar», expresaba. Y en su entorno reconocen que mentalmente incluso le ha asentado como jugador un verano en el que hasta pasó por el altar, al contraer matrimonio con la diseñadora italiana Paloma Amatiste.

No obstante, con esa mejor gestión del calendario, con menos primeras rondas por jugar, gracias a su histórica subida en el ranking, lo mejor seguro que está por llegar. Le aguarda un prometedor 2026. Y esa deuda de Ferrer, por liquidar.