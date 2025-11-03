Fútbol
Luto en el fútbol malagueño: fallece el joven Jairo Corbacho Bornao
El jugador había estado en varios clubes de la provincia como el Vázquez Cultural y La Cala de Mijas
El fútbol de la provincia de Málaga está de luto por el fallecimiento del joven Jairo Corbacho Bornao. Había pasado por varios clubes como el Vázquez Cultural y La Cala de Mijas, y la consternación en las categorías bases ha sido absoluto. Además, tenía un fuerte arraigo al fútbol, siendo el hijo de Miriam Bornao, presidenta del CD Torreón Cala de Mijas.
Ana Mata, la alcaldesa de Mijas, publicó en redes sociales un emotivo mensaje: "Queridas familias Corbacho y Bornao: No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan grande. No hay derecho a que algo así le ocurra a un chico tan joven, tan lleno de vida y de futuro. En momentos como este, todo consuelo parece imposible. Solo quiero trasladaros mi más sentido y sincero pésame. Estoy con vosotros de corazón, y aquí me tenéis para lo que necesitéis, hoy y siempre. Con todo mi cariño, Ana Carmen Mata".
El Málaga CF y otros muchos clubes de la provincia también han querido volcarse con la familia del joven futbolista. "Desde @RFAFMalaga estamos consternados con el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, joven jugador que militó en varios clubes de la provincia. Hijo de la presidenta del CD Torreón Cala de Mijas Femenino, Miriam Bornao. Ánimo a ella, a toda la familia y amigos", anunciada la delegación provincial de la RFAF en Málaga.
