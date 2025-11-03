La Vuelta a Andalucía - Ruta del Sol de 2026 empezará en Benahavís

La 72 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía - Ruta del Sol se disputará del 18 al 22 del próximo febrero, con salida en Benahavís de la primera etapa, anunció este lunes en un comunicado Deporinter, empresa que organiza la competición.

Según los promotores de la competición, “con esta designación, Benahavís vuelve a situarse en el mapa deportivo internacional, al convertirse en escenario de la salida oficial de una de las competiciones más emblemáticas del calendario ciclista mundial”. El pueblo costasoleño ya fue salida de la última etapa de la pasada edición, que se llevó 2025 el ciclista franco-ruso Pavel Sivakov del UAE.

La Vuelta Ciclista a Andalucía se ha consolidado como "una cita de referencia tanto por su nivel deportivo como por su capacidad de promoción turística". Su amplia cobertura televisiva, con emisión en cientos de países, convierte a la prueba en un escaparate internacional que proyecta la imagen de Andalucía como destino deportivo y cultural de primer nivel.

Pavel Sivakov, con el maillot amarillo de la Ruta del Sol / L.O.

Desde el Ayuntamiento de Benahavís mostraron, igualmente, su satisfacción por formar parte del recorrido de la Vuelta, destacando que este tipo de eventos suponen “una oportunidad única para mostrar al mundo los atractivos del municipio y su compromiso con el deporte, el turismo y los grandes acontecimientos”.

La organización tiene previsto anunciar en las próximas semanas el recorrido completo de la Vuelta Ciclista a Andalucía – Ruta del Sol 2026, así como los detalles técnicos de esta primera etapa con salida desde Benahavís, que volverá a ser punto de encuentro entre el ciclismo de élite y el público andaluz.