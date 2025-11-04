La Batalla de los Sexos vuelve al tenis: Sabalenka y Kyrgios se citan el 28 de diciembre en Dubai

La cita ya tiene sede y fecha: Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios protagonizarán un nuevo episodio de la Batalla de los Sexos en el mundo del tenis el próximo 28 de diciembre en Dubai. El Coca-Cola Arena acogerá el encuentro amistoso que siempre aporta una dosis especial de morbo.

La bielorrusa es la actual número uno del mundo, la mejor tenista del circuito, mientras que el australiano ocupa ahora el puesto 652 y últimamente tiene más impacto por sus comentarios y polémicas que por sus actuaciones sobre la pista. Las lesiones han mermado la carrera del talentoso Kyrgios, que llegó a ser el 13 del mundo en 2016 y subcampeón de Wimbledon en 2022 en una final en la que cedió ante Novak Djokovic, el mejor tenista de la historia.

"Voy a dar lo mejor de mí"

"Estoy muy orgullosa de representar al tenis femenino. Respeto mucho el talento de Nick, pero que no se equivoque, voy a dar lo mejor de mí", declaró Sabalenka. Su rival apenas ha disputado cinco partidos este año tras una larga lesión en su muñeca derecha y no juega desde marzo, cuando perdió contra el ruso Karen Khachanoven la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami.

Aún así, Kyrgios aceptó encantado el pulso. "Cuando la número uno del mundo te reta, aceptas. Tengo un gran respeto por Aryna, es una campeona y una potencia, pero yo no vengo solo a jugar, vengo a entretener. Esto es lo que me apasiona", afirmó el australiano, que fue más contundente hace meses cuando aseguró que veía "imposible" perder ante Sabalenka.

"Voy a jugar en serio porque represento a los hombres. Las mujeres no pueden aguantar nuestros saques. Si pierdo a propósito sería fatal. Creo que ganaré 6-2" Nick Kyrgios — Tenista

"Voy a jugar en serio porque represento a los hombres. Las mujeres no pueden aguantar nuestros saques. Si finjo o pierdo a propósito sería fatal. Todo internet se volvería loco. Creo que me saldré con la mía. No quiero que gane ella. Intentaré mantenerme concentrado porque represento a los hombres: creo que ganaré 6-2", agregó.

La victoria de BJK

La primera Batalla de los Sexos tuvo lugar en 1973, entre Bobby Riggs y Margaret Court. El veterano estadounidense, de 55 años, se llevó la victoria por 6-2 y 6-1. Meses después, se enfrentó a Billie Jean King, quien en esos momentos estaba en activo y firmó una revancha por 6-4, 6-3 y 6-3, en un evento que marcó un hito en la lucha por la igualdad en el deporte.

Aquel triunfo de la mítica BJK tuvo una enorme repercusión mediática. En 1992, en la ciudad de Nevada, se celebró una tercera edición entre Jimmy Connors, que tenía entonces 40 años, y Martina Navratilova, con 35. El pulso, disputado bajo reglas híbridas, cayó del lado masculino por 7-5 y 6-2.