El Costa del Sol se prueba en Granollers antes de la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga afronta una semana lejos de casa. Se marchará este miércoles a primera hora y varios aviones después volverá el domingo. El punto de partida lo dará en el Palau D’Esports de Granollers enfrentándose al KH-7 BM Granollers a las 20.30 horas. Un desafío de aúpa en una pista emblemática para volver a enlazar alegrías después del descanso del pasado fin de semana por las circunstancias. Luego tocará la EHF European Cup, pero antes hay un plato fuerte en la Liga Guerreras Iberdrola en el partido adelantado de la décima jornada.

El equipo de Robert Cuesta, ahora con Jessica Bonilla al mando por la baja por paternidad del catalán, marca la línea del play off con la octava plaza. Un inicio con dientes de sierra para el mítico club, que en casa hasta ahora marcha con un balance de dos triunfos y dos tropiezos.

No obstante, en verano se reforzaron con jugadoras importantes en su rol como Judit Vizuete, Raquel Moré, Itziar Martínez o Nayla de Andrés, que se unen a un bloque de quilates con Martina Capdevila (que finalmente está de vuelta semanas después de anunciar su marcha), Cristina Polonio, Belén Rodríguez o Marta Mera. Mucho potencial para una plantilla con fondo de armario.

«Es una visita complicada a un equipo con una grandísima primera línea sobre todo. Sabemos de la complejidad del partido, que son muy importantes los dos puntos para ir con confianza a Islandia. A ver si somos capaces de seguir con esa misma línea defensiva y con esa dinámica positiva», asegura en la previa Suso Gallardo, que pone el foco en este miércoles: «Hay que ir paso a paso. Es una semana larga, bonita a la vez, pero hay que centrarse ahora mismo en Granollers. El partido también nos debe servir para trabajar cosas para Islandia, pero centradas en esos dos puntos. Luego ya habrá tiempo de sobra para preparar la ida».

Europa para cerrar la semana

La expedición, que el mismo jueves pondrá rumbo a Reikiavik, viaja al completo a excepción de Bárbara Vela. Está la duda de Joana Resende. «Es cierto que tenemos alguna baja y alguna jugadora con molestias, pero creo que la dinámica del grupo es positiva. Cuando cae alguien aparece otra que da el do de pecho y es lo que buscamos, que todas sean importantes y den ese rendimiento. Ojalá en estas dos semanas tan importantes seamos capaces de sacar los partidos de liga y la eliminatoria europea», termina el entrenador malagueño. Una semana lejos de casa, con alta dificultad, para el Costa del Sol Málaga.