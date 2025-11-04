Noemí Jiménez triunfa en el I Marbella Business Máster & Golf

El Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort albergó el pasado fin de semana la I edición del Marbella Business Máster & Golf, primer evento en Andalucía de Emprendedores en Movimiento, la empresa dirigida por la influencer dominicana Liz Emiliano. En una completa jornada en la que se combinó deporte y networking, sobre los dieciocho hoyos de Alferini Golf lució la figura de la profesional malagueña Noemí Jiménez.

La golfista marbellí se alzó con la victoria en la clasificación ‘Scratch’ tras rubricar una gran vuelta de tres bajo el par 73 de campo, firmando 70 golpes con cinco birdies y sólo dos bogueys. Una tarjeta que le valió para imponerse con autoridad, ya que con 39 puntos aventajó en ocho al segundo clasificado, José Antonio López Pérez.

En primera categoría, el triunfo se lo llevó Francisco Javier Cochón con unos buenos 40 puntos, uno más que Aleix Vidal, por lo que el exfutbolista del Sevilla y FC Barcelona, entre otros, se tuvo que conformar con la segunda plaza. Entre los participantes también estuvieron el piloto Roldán Rodríguez o el actor y torero Óscar Higares.

En la segunda categoría, también hizo falta llegar a los 40 puntos para alcanzar la victoria, que se la llevó el granadino Jesús Fernández, director del Circuito Albatros de golf. Por detrás de él quedó el exfutbolista de la Real Sociedad Gorka Elustondo, que acumuló 39 puntos, tres más que el ‘influencer’ Jaime Astrain que tuvo que conformarse con la tercera plaza.

Por último, en la categoría de damas se impuso la nigeriana afincada en Madrid Yvonne Remy Jones con una gran tarjeta de 42 puntos. Segunda fue la gala Blanca Rivollier (39) y tercera acabó la profesional Patricia Martín (36).

El doble evento, que contó con conferencias sobre IA, inversión, finanzas, activación de marcas o engagament impartidas por líderes influyentes como Álex Mestres, Marina Berenguer, Jeff Mosil o Roma Gallardo, fue posible gracias a los patrocinios de los hoteles Anantara Villa Padierna, Gran Marbella Resort, Font del Llop, Envía Almería Spa & Golf, Mett Marbella Beach Resort y Safragell Ibiza Suites Spa, además de Solán de Cabras, Mahou, MB Partners, Blue Sardine Altea, Kaotico, CR Estética, Xorkyo Golfing, Great Pulse, Iván Chaskío, Churri-Toping, Circuito Albartros y Viaja Conmigo.