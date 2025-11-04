Golf
Noemí Jiménez triunfa en el I Marbella Business Máster & Golf
La profesional malagueña ganó la primera edición del torneo de Emprendedores en Movimiento, donde también destacaron los exfutbolistas Aleix Vidal, Gorka Elustondo y Jaime Astrain
La Opinión
El Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort albergó el pasado fin de semana la I edición del Marbella Business Máster & Golf, primer evento en Andalucía de Emprendedores en Movimiento, la empresa dirigida por la influencer dominicana Liz Emiliano. En una completa jornada en la que se combinó deporte y networking, sobre los dieciocho hoyos de Alferini Golf lució la figura de la profesional malagueña Noemí Jiménez.
La golfista marbellí se alzó con la victoria en la clasificación ‘Scratch’ tras rubricar una gran vuelta de tres bajo el par 73 de campo, firmando 70 golpes con cinco birdies y sólo dos bogueys. Una tarjeta que le valió para imponerse con autoridad, ya que con 39 puntos aventajó en ocho al segundo clasificado, José Antonio López Pérez.
En primera categoría, el triunfo se lo llevó Francisco Javier Cochón con unos buenos 40 puntos, uno más que Aleix Vidal, por lo que el exfutbolista del Sevilla y FC Barcelona, entre otros, se tuvo que conformar con la segunda plaza. Entre los participantes también estuvieron el piloto Roldán Rodríguez o el actor y torero Óscar Higares.
En la segunda categoría, también hizo falta llegar a los 40 puntos para alcanzar la victoria, que se la llevó el granadino Jesús Fernández, director del Circuito Albatros de golf. Por detrás de él quedó el exfutbolista de la Real Sociedad Gorka Elustondo, que acumuló 39 puntos, tres más que el ‘influencer’ Jaime Astrain que tuvo que conformarse con la tercera plaza.
Por último, en la categoría de damas se impuso la nigeriana afincada en Madrid Yvonne Remy Jones con una gran tarjeta de 42 puntos. Segunda fue la gala Blanca Rivollier (39) y tercera acabó la profesional Patricia Martín (36).
El doble evento, que contó con conferencias sobre IA, inversión, finanzas, activación de marcas o engagament impartidas por líderes influyentes como Álex Mestres, Marina Berenguer, Jeff Mosil o Roma Gallardo, fue posible gracias a los patrocinios de los hoteles Anantara Villa Padierna, Gran Marbella Resort, Font del Llop, Envía Almería Spa & Golf, Mett Marbella Beach Resort y Safragell Ibiza Suites Spa, además de Solán de Cabras, Mahou, MB Partners, Blue Sardine Altea, Kaotico, CR Estética, Xorkyo Golfing, Great Pulse, Iván Chaskío, Churri-Toping, Circuito Albartros y Viaja Conmigo.
- Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre
- La cadena de material deportivo Oteros, con 50 trabajadores en Málaga, plantea un ERE para toda la plantilla
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- Málaga quiere un estadio como el San Mamés: las cinco ubicaciones, al detalle
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- David Bisbal, Niña Pastori y Vanesa Martín encabezan la programación musical en la ciudad hasta final de año
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- Recompensas de 9.000 y 11.900 euros por volver para trabajar a los pueblos de Málaga: así pueden obtenerse