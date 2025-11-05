Pickleball
El Circuito Nacional de Pickleball llega a Mijas
Un total de 148 jugadores participarán del 6 al 9 de noviembre en el Mijas Open, quinta y penúltima parada del Pickle Pro Tour 2025
La Opinión
Pickle Pro Tour, el Circuito Nacional de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis, llega a Mijas (Málaga) del 6 al 9 de noviembre. Un total de 148 jugadores viajarán a la Costa del Sol para participar en la penúltima parada de la temporada.
Los días jueves 6 y viernes 7 de noviembre, el Club de Tenis y Padel Lew Hoad acogerá la fase de grupos de las distintas modalidades de la categoría PRO y la totalidad de enfrentamientos de la categoría TALENT. Decenas de jugadores se verán las caras y lucharán, cada uno con su mejor pickleball, por conseguir los ansiados títulos.
Sábado 8 y domingo 9 de noviembre el torneo se trasladará a la pista central, situada en el Auditorio de El Gran Parque de La Costa del Sol.
Un maravilloso enclave en plena Costa del Sol, en el que los mejores jugadores de Pickle Pro Tour harán vibrar al público, mientras batallan por conseguir puntos muy valiosos para el ranking.
Un torneo que contará con una gran presencia internacional. De los 148 jugadores inscritos, 20 son extranjeros (13.5%). Una lista de jugadores que cuenta con hasta 11 nacionalidades distintas: Eslovaquia, España, Estados Unidos, Italia, Kirguistán, Lituania, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Venezuela. Hasta 6 parejas de los cuadros de dobles (Femenino, masculino y mixto) estarán formadas por ambos jugadores extranjeros.
Mijas será la penúltima prueba de la primera temporada de Pickle Pro Tour, una temporada cargada de emociones y partidos inolvidables.
