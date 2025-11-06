El CAB Estepona visita al histórico Perfumerías Avenida de Salamanca

Igualar el balance de victorias y derrotas. Ese es el ambicioso objetivo con el que el Ingeniería Ambiental CAB Estepona pone rumbo a tierras castellanas para medirse al club español con más títulos a nivel nacional y el segundo con más temporadas y partidos en la élite del baloncesto femenino español. El Pabellón Wüzburg-Silvia Domínguez será el último destino antes de parar unos días, justo en el momento en el que el equipo encadena dos victorias y lleva un par de semanas pudiendo contar con las diez jugadoras de la primera plantilla.

Mal arranque de las salmantinas

Los equipos llegan con dinámicas contrarias en LF Endesa, y es que las de la Costa del Sol enlazan dos victorias tras caer en los tres primeros encuentros mientras que Perfumerías Avenida encadenaba tres derrotas antes de vencer este miércoles en Suiza en su partido de Eurocup.

Números en mano la principal amenaza del conjunto charro es la interior Khadijiah Cave, que no solo promedia 16,8 puntos y 8,2 rebotes, también cuenta con uno de los mejores porcentajes en tiro de dos -infalible cerca del aro- y está demostrando en LF Endesa que sus guarismos en Turquía no eran casualidad. Sin embargo, más allá de las estadísticas, los motores de este Perfumerías Avenida son Claudia Soriano e Iyana Martín, que ponen intensidad en ambos lados de la cancha.

Francis Tomé: “Vamos con humildad, sabiendo cómo queremos jugar”

El técnico malagueño del Ingeniería Ambiental CAB Estepona definió a su próximo rival como “un muy buen equipo”, aunque su balance sea el mismo en liga que el del equipo de la Costa del Sol. “No han empezado con los resultados que habrían querido, pero seguro que solo necesitan algo más de tiempo para mostrar su nivel real”, apuntó Tomé, que tras dos victorias consecutivas de las suyas aseguró que el equipo acude a Salamanca “con la misma humildad que a Ferrol”, pero, sobre todo, “sabiendo cómo queremos jugar y qué cosas tenemos que hacer bien”.

Será el segundo rival consecutivo que tiene doble competición, algo que para Tomé puede ser positivo para Perfumerías Avenida: “Vienen de jugar el miércoles y ganar, no sabemos cómo les va a afectar y eso no depende de nosotras. Tenemos que centrarnos en jugar bien, defender en defensa y tener claro lo que debemos hacer para ganar”.