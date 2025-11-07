Finlandia prueba al Costa del Sol en la EHF European Cup

Europa vuelve a escena para el Costa del Sol Málaga. Meses después Islandia es de nuevo el escenario donde continuar avanzando en la EHF European Cup. El Costa del Sol Málaga visita este sábado, pasado el ecuador de este Tourmalet particular de las últimas semanas, al Haukar en el Ithrottamidstod Hauka Asvellir (20:15 hora española). Una eliminatoria de dificultad para las panteras en una competición con duende y en la que están puestas muchas esperanzas.

Después de empatar en Granollers, la expedición malagueña llegó este jueves a Hafnarfjörður desde Barcelona después de hacer escala en Manchester. Este viernes se entrenó en el escenario del duelo. «Sabemos que es un rival muy duro, muy físico. Esperemos poder recuperar gente y que lleguemos bien. Con muchas ganas de afrontar este partido y, sobre todo, de llevarlo vivo a Málaga que es donde queremos que se decida todo», asegura en la previa Suso Gallardo.

El Haukar marcha quinto en la Olis Deild Women, en la que manda el Valur, con el que perdió el pasado miércoles en casa. Se estrena esta temporada en el contexto continental después de caer en cuartos de final en la pasada edición. «Un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto, que es muy físico. La central, una extremo y la portera son jugadoras de selección, muy importantes dentro del grupo. Al final juegan de memoria, tienen una defensa muy férrea con mucho peso y mucha altura. Tendremos que dar nuestra mejor versión, sobre todo, a nivel defensivo para tener más fluidez en ataque y poder sorprenderlas», reconoce el entrenador malagueño.

No podrá contar con Silvia Arderius, que no viajó, al igual que con Bárbara Vela. Es duda de última hora Joana Resende, que no participó en el compromiso de la Liga Guerreras Iberdrola. «Hay que jugar con cabeza, ir viendo cómo va el partido, pero teniendo claro que la eliminatoria se tiene que decidir en Málaga», remacha Suso Gallardo.

La primera batalla se libra este sábado en el Ithrottamidstod Hauka Asvellir. Carranque tendrá la última palabra.