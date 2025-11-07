Remo
La malagueña Marta Paradas, subcampeona del mundo de beach sprint
La remera del Real Club Mediterráneo y su compañera Carmen Jarabo se hicieron este viernes con la medalla de plata de la competición sub-19
La Opinión
La localidad turca de Manavgat, en la región mediterránea de Antalya, acoge estos días el Mundial de beach sprint, la nueva disciplina olímpica, en la que participan hasta cuatro representantes malagueños: Pablo Hermoso Moreno (C4x+Mix), Marta Paradas Fernández (CJW2x juvenil), Teresa Díaz Moreno (CW1x) y Adrián Miramón Quiroga (C2xMix).
Medalla de plata
Las primeras noticias no han podido ser mejores con la primera medalla de plata para Marta Paradas (Real Club Mediterráneo) junto a su compañera del doble femenino Carmen Jarabo (Real Club Regatas de Alicante). Ambas se han proclamado subcampeonas mundiales de la categoría sub-19 después de ceder en la gran final ante las representantes alemanas.
En la primera eliminatoria, la andaluza y la alicantina superaron a Ucrania, haciendo lo propio en las semifinales con Gran Bretaña para asegurarse la medalla, finalmente de plata ante Alemania. Esta se imponía con un tiempo de 2:45:56, por el 2:50:84 de Paradas y Jarabo, que este sábado recogerán su presea en la clausura de la competición sub-19 tras la disputa de las otras tres finales previstas.
Resto de participantes
En cuanto al resto de representantes, Pablo Hermoso consiguió el pase directo a los cuartos de final de su categoría con un tiempo de 2:12:13. Teresa Díaz se hizo en un primer momento con el noveno puesto. Repitió eliminatoria y ahí ya sí alcanzó la segunda plaza (3:00:63), jugándose este sábado contra Portugal el billete a los cuartos de final.
La participación malagueña se completará con el doble mixto de Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero) y su compañera Nadia Felipe (Clot de L’Illot El Campello), terceros en las eliminatorias. Se enfrentarán a Perú en octavos con el objetivo de igualar por lo menos la sexta plaza del Europeo.
