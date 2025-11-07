El Santiago Bernabéu disparará el presupuesto del Real Madrid hasta los 1.248 millones

Florentino Pérez presentará el domingo a los socios un presupuesto para la temporada 2025-26 que asciende a 1.248 millones de euros, un crecimiento que responde a la explotación del Santiago Bernabéu, con 402 millones de ingresos ordinarios del estadio, y los acuerdos comerciales, sin contar los traspasos. Esto supone un incremento de 63,5 millones respecto al de 2024/25, un 5% más. Un presupuesto al que ya han tenido acceso una parte de esos socios representantes.

La mina del Bernabéu

Según advierte el presupuesto, en la temporada 2025-26 se producirá un salto en la explotación del estadio que se explica por la celebración de eventos internacionales, la esperada activación de las áreas de restauración y el de los espacios VIP, que aún no se explotan en su totalidad. Y a todo eso se suma la partida de 'Socios y estadio', aumente hasta los 402,4 millones de euros, con un crecimiento de 75,6 millones más. Y a todo eso se suma las participaciones que ya se arrastraban en la pasada temporada del Tour Bernabéu (52,6 M€), eventos y conciertos (15,4 M€) y restauración (10,3 M€).

38 millones de pérdidas en baloncesto

Hay otros puntos destacables del presupuesto como los ingresos por la venta de canteranos, que aportarán más de 60 millones. Mientras que lo más llamativo en las partidas de gasto es el aumento en personal deportivo, con un aumento del 13% en fútbol y un 28% en baloncesto, sección que batirá su récord de pérdidas en la historia del club alcanzando los 38 millones.

El club gastará casi 50 millones en el salario de sus jugadores, en lo que supone un incremento interanual del 26%. Las renovaciones de Mario Hezonja y Edy Tavares, que superan los 2,5 millones netos por temporada, disparan esas cifras. A los que se suman los siete fichajes que se han producido este en la sección (Theo Maledon, David Kramer, Gabriele Procida, Izan Almansa, Chuma Okeke, Trey Lyles y Alex Len), además de la llegada de Sergio Scariolo y su staff con seis colaboradores, al modo de la NBA. Ahora se trabaja en reactivar los ingresos de la sección de baloncesto, que no están a la altura de los gastos.

Así que este domingo, antes de presentar a los socios el nuevo modelo societario del club en una asamblea extraordinaria, Florentino Pérez presentará este presupuesto récord de 1.248 millones con el foco puesto en el Santiago Bernabéu y con un propósito cada vez más cercano: alcanzar los 1.500 millones en un futuro inmediato.