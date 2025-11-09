Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mundial de MotoGP

Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Portugal

Bezzecchi se impone a Álex Márquez en Portimao y se acerca al 'bronce' del Mundial de MotoGP

Marco Bezzecchi gana en Portimao.

Marco Bezzecchi gana en Portimao. / Associated Press/LaPresse / LAP

Redacción / agencias

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha ganado este domingo la carrera larga de MotoGP en el Gran Premio de Portugal, vigesimoprimera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, por delante de los españoles Álex Márquez (Ducati), segundo, y Pedro Acosta (KTM), tercer clasificado.

En Portimão, abrió hueco Bezzecchi desde bien temprano y por detrás se lució Márquez adelantando en la salida tanto al también italiano Francesco Bagnaia (Ducati) como al francés Fabio Quartararo (Yamaha). Y por si fuera poco, tardó vuelta y media en rebasar a Acosta igual que lo había hecho el día anterior en la carrera Sprint que acabó ganando.

Con su 'medalla de plata' en el Mundial ya asegurada matemáticamente por detrás de su hermano Marc, Márquez mantuvo ritmo y no presionó al líder Bezzecchi, quien reforzó sus opciones a llevarse el 'bronce' de la clasificación general porque 'Pecco' Bagnaia se cayó en la curva 10 durante la undécima vuelta a este Autódromo Internacional do Algarve.

Faltaban 14 vueltas más para la conclusión y las peleas crecieron en puestos de un poco más atrás, pues estaban fuera de combate el español Joan Mir, con problemas en su Honda todo el fin de semana, y el italiano Franco Morbidelli (Ducati), caído en el arranque de esta carrera.

El foco se centró ahí en el murciano Fermín Aldeguer (Ducati) rodando cuarto y en el sudafricano Brad Binder (KTM) pasando a Quartararo para situarse quinto, dos escenarios que ya nunca se modificaron pese al ahínco del japonés Ai Ogura (Aprilia) en las tranquilas vueltas finales.

Clasificación tras el GP de Portugal de MotoGP

  1. Marc Márquez – 545 puntos
  2. Álex Márquez – 445 pts
  3. Marco Bezzecchi – 323 pts
  4. Francesco Bagnaia – 288 pts
  5. Pedro Acosta – 285 pts
  6. Fabio Di Giannantonio – 239 pts
  7. Franco Morbidelli – 227 pts
  8. Fermín Aldeguer – 203 pts
  9. Fabio Quartararo – 198 pts
  10. Raúl Fernández – 146 pts
  11. Brad Binder – 145 pts
  12. Johann Zarco – 144 pts
  13. Luca Marini – 133 pts
  14. Enea Bastianini – 106 pts
  15. Joan Mir – 93 pts
  16. Ai Ogura – 88 pts
  17. Maverick Viñales – 72 pts
  18. Jack Miller – 72 pts
  19. Álex Rins – 66 pts
  20. Miguel Oliveira – 38 pts
  21. Jorge Martín – 34 pts
  22. Pol Espargaró – 29 pts
  23. Takaaki Nakagami – 10 pts
  24. Lorenzo Savadori – 8 pts
  25. Augusto Fernández – 8 pts
  26. Somkiat Chantra – 7 pts
  27. Nicolò Bulega – 1 pts
  28. Aleix Espargaró – 0 pts
  29. Michele Pirro – 0 pts

