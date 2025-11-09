Tres pases de Rashford, tres goles de Lewandowski

Minuto 9 y 50 segundos: Robert Lewandowski transforma el penalti que adelanta al Barça. Minuto 10 y 5 segundos: el Celta saca de centro. Minuto 10 y 34 segundos: Marcus Rashford estrella su remate al cuerpo de Radu. Minuto 10 y 52 segundos: Carreira ha roto el fuera de juego, se ha escapado solo y bate a Szczesny.

El propósito de enmienda expresado por Hansi Flick en nombre del Barça tardó en verse en Balaídos. El equipo sucumbió de nuevo al frenesí al que le invitó el Celta, que el año pasado ya le endosó cinco goles en los dos partidos de Liga. En el vestuario habían hablado de controlar el juego después de marcar un gol, para que la ventaja no se volatilizara en un instante. Como en Brujas, donde el equipo encajó el gol de Carlos Forbs dos minutos después de que Lamine Yamal anotara el 1-2. En Vigo transcurrió un minuto y dos segundos.

Lamine Yamal, rodeado, intenta escaparse de Marcos Alonso. / Associated Press / LaPresse / LAP

5 minutos y 7 segundos

Volvió a adelantarse el Barça gracias a Lewandowski en su reaparición como titular. Hubo una perceptible mejoría. Ya en ese segundo episodio en el que el Celta volvió a empatar se consumieron cinco minutos y siete segundos (del 35 y 58 segundos al 42 y 5 segundos).

La jugada certificó que las correcciones defensivas aún no surten efecto pese a que los jugadores "saben perfectamente lo que hay que hacer", en palabras de Flick. Balde acudió tarde a una presión, Cubarsí corrió la banda con Ferran Jutglà, el extremo del Celta, mientras De Jong rompía el fuera de juego. El neerlandés y Araujo estaban los dos en el área mientras Borja Iglesias esperaba fuera de ella el balón.

La cadencia del gol y contra gol se rompió por una cuestión natural. Lamine Yamal volvió a adelantar al Barça antes de que terminara el primer tiempo. En el tercer minuto añadido de los seis que había concedido. Los azulgranas alcanzaron el descanso indemnes. Pero agotados y estresados después de un primer tiempo con cinco goles, y asustados porque el drama iba a reanudarse al cabo de un rato.

El delegado Carlos Naval habla con el árbitro Alberola Rojas para comunicarle que Marc Casadó era sustituido de la alineación por Dani Olmo antes de empezar el partido. / Valentí Enrich / SPO

51 partidos marcando

Era el décimo partido del Barça encajando goles -uno, el primero, lo recibió Joan Garcia, los siguientes 17 los lamentó Szczesny-, pero el equipo lleva 51 partidos marcando. Desde el 0-1 del Leganés en el penúltimo compromiso del 2024. Y eso pesa más. Sobre todo, cuando tiene un ariete como Lewandowski.

Regresó a lo grande el polaco con su cuarto triplete con el Barça. En un partido se convirtió en el máximo anotador del equipo en la Liga. Dos se los sirvió Marcus Rashford, que firmó tres asistencias. Con dos goles de ventaja encaró el equipo un partido que había empezado torcido con la lesión de Marc Casadó segundos antes de salir al césped, sustituido de urgencia por Dani Olmo.