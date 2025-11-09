Balonmano
Vendaval del Costa del Sol para sentenciar el pase a octavos en Europa (18-36)
Triunfo contundente del equipo malagueño en Islandia contra el Haukar, que deja muy encarrilada la vuelta de la Round 3, que se cerrará la próxima semana en la pista de Carranque
La Opinión
El Costa del Sol Málaga dio un golpe en la mesa en Islandia para sellar buena parte del billete a Last 16 de la EHF European Cup. En la ida, en el Ithrottamidstod Hauka Asvellir, mostró una versión impoluta y altamente competitiva para ser muy superior al Haukar. Un 18-36 contundente que deja muy encarrilada la vuelta de la Round 3, que se disputará el próximo sábado, 19.00 horas, en Carranque. Notable semana en la carretera para las panteras, que estuvo muy cerca de ser de nota muy alta. Ahora toca recargar pilas de manera rápida que la última semana antes del parón por el Campeonato del Mundo viene con dos nuevos partidos.
La salida a las tablas del coqueto pabellón nórdico fue magistral, para poner en vídeo. Defensa espectacular, pétrea, que daba paso a un ataque pleno de flow. En el minuto seis Stefan Arnarson se veía obligado a parar el choque. Nicxon Claber estaba desencadenada y ponía un duro 2-6. Se continuaba aprovechando ese momento celestial para estirar y estirar hasta el 2-10, que encendía las primeras alarmas en las locales.
La eliminatoria ya pendía de un hilo. Se recomponían las islandesas, que al menos conseguían contener el ciclón. Pero iban cayendo goles en el zurrón, ahora con el sello de Isa Medeiros. La brasileña, infalible y con apenas dos fallos, terminaría con dobles dígitos (10) en una tarde inolvidable en lo individual. La versión en el área propia era brillante y al descanso, ya con una roja en el rival, se ganaba por 9-19.
Segunda parte
No se necesitó a una gran Merche Castellanos, que se marchó por encima de las 10 paradas, para continuar abriendo la tijera. Suso Gallardo movía el árbol y repartía esfuerzos, también para que las jugadoras tocadas en las últimas semanas cogieran minutos de vuelo en pista. La superioridad era manifiesta y no se levantó el pie, conscientes de que no se terminaba en suelo islandés.
Al final, un rotundo 18-36 para dejar prácticamente listo el pase al Last 16 de la EHF European Cup. Ahora queda una súper semana en Carranque antes del parón.
