No nos quedan ya princesas

Érase una vez un mundo maravilloso. Un lugar de ensueño, de esos que salen en los cuentos. Donde la empatía reinaba entre los pobladores. Donde el respeto a los demás, al bien común, no había que enseñarlo. Venía de cuna. Y desde ese remanso de paz de los primeros despertares lo demás venía rodado.

Era una tierra repleta de rostros felices. Donde los días y las noches no entrañaban riesgos. Donde uno podía dejarse sus pertenencias al alcance de cualquiera, por si acaso. Por si al de al lado le hacía falta algo. Ese planeta idílico tenía la solidaridad por bandera. Lo poco o mucho que unos u otros eran capaces de recolectar les hacía satisfechos. La envidia había sido desterrada del diccionario.

Eran cultos aquellos moradores. De otra forma era imposible. Aquel destino era bien conocido en el firmamento entero. Porque el conocimiento repartido de uno a otro confín hizo a ese mundo de un desarrollo irrepetible. La palabra sostenibilidad no había que cultivarla. Iba inmersa en la propia definición de estos habitantes. Sabían que el futuro de los más pequeños estaba en manos de los más mayores. Heredaban los primeros un remanso de paz, milimétricamente mimado.

A diferencia de los tiempos actuales, de fugacidad casi imperdonable e inasumible, prestar atención a un texto o a una imagen durante más de medio minuto era aún posible. Creo que esto último era lo más importante. En caso de que siga leyendo este breve relato a estas alturas del mismo, siéntase más cerca de ese lugar de ensueño. Ojalá tengamos la posibilidad, quizás en otra vida, de revivir ese territorio de luz, labrado a golpe de personas de bien, de seres empáticos.

¿Qué tiene esto que ver con el deporte? ¿Por qué en esta última página dedicada a las hazañas y gestas de los héroes de ahora y de siempre? Pues porque en los tiempos que corren no dejamos de escuchar y de leer cómo se suceden los episodios dramáticos en terrenos de juego donde menores de edad son jaleados como si fuesen auténticas fieras del circo romano. Para qué reproducir algunos de los tan primitivos rugidos de quienes luego presumen de ser padres y madres ejemplares. Gritan incluso contra árbitros que tienen menos de 18 años. Y los convierten en blanco de todas las impotencias que sufren de lunes a viernes. Descargan toda la rabia contenida y destrozan para esos niños y niñas que les escuchan los mismos cuentos que les han leído la noche anterior.

No quedan ya princesas. Ni príncipes como los de las galletas. No queda ni rastro de la cultura que un día adquirimos por herencia. Sólo unos cuantos segundos para pasar a la siguiente página, a la siguiente imagen. Y luego a gritar. O a dormir. Porque tanta pantalla desatada cansa. O quizás porque tanto fármaco para calmar la tensión también adormece. Duerme la ciudad. Duerme el mundo maravilloso. Y muere todo a golpe de mirar el móvil. La verdadera pandemia de este siglo es la miopía. La de nuestros ojos cansados de pantallas. La de nuestro desenfoque mental por no saber dónde prestar atención.

Prepárense a vivir un mundo nuevo. No es maravilloso. No es lugar de ensueño. Sale en las películas de terror. Allá donde la empatía reinaba no queda absolutamente nada. El respeto pasó a otra vida. De la empatía y del bien común, ni rastro. Ya no viene de cuna ni aquellos buenos días. Sigue habiendo gente maravillosa, Toñi (Moreno). Sí, pero cada vez cuesta más saber del que tenemos al lado. Nuestros móviles guardan tanta foto y tanto vídeo que el mensaje que me mandaste hace una semana sigue sin pasar a «visto». Aquel día estaba bien. Hoy todavía no lo sé. Espera a que le pregunte a la IA. IA no de empatía, IA de esos Horrores Varios de la Estupidez Actual, el visionario título del magnífico disco que en 1994 firmó el inclasificable trío malagueño 713avo Amor, conformado por Carlos Desastre, Antonio Acién y Emilio Salvatierra.