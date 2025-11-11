El Balonmano Costa del Sol quiere irse con victoria al parón del Mundial

Semana muy importante en Carranque para el Costa del Sol Málaga, que está a las puertas del parón internacional por el Campeonato del Mundo. Habrá un mes y dos días sin partidos oficiales. Pero antes quedan dos para marcharse con la flecha hacia arriba. El último de la Liga Guerreras Iberdrola es este miércoles con la visita, a las 20:00 horas, al Pérez Canca del Grafometal Sporting La Rioja. Un duelo con aroma a play off para recuperar esa inercia sobresaliente que se ha frenado. Todo con un partido menos.

El conjunto de Luis Miguel Ascorbe, que continúa a los mandos, ganó armas con las llegadas de June Loidi, Paula Milagros o Sarai Samartín, entre otros nombres. Un bloque compacto que está entre los mejores en su área y que marcha séptimo. En las últimas semanas ganó en Granollers o en Elda y le complicó hasta el final al Super Amara Bera Bera. Son señales inequívocas. «Es importantísimo ante un rival que es de los mejores defensores de la liga. En casa no podemos dejar escapar más puntos, tenemos que ser mucho más sólidas y puntuar de dos en dos», asegura en la previa Suso Gallardo.

Fortín de Carranque

Hay necesidad en las panteras, que tienen que recuperar el fortín de Carranque para recortar con la zona alta. «Se ha reforzado muy bien con jugadoras expertas en la categoría y así lo está demostrando. Están dando guerra a todos los equipos y siendo sólidas atrás, que para mí es la clave para poder quedarte en División de Honor y hacer grandes cosas. Hay dificultad, pero tiene mucha importancia para irnos al parón con los deberes hechos y así vamos a trabajar para sacar esos dos puntos», remacha el entrenador malagueño.

Silvia Arderius vuelve a la convocatoria con respecto a Islandia y la única baja es Bárbara Vela, ya en plena recuperación después de la operación en su tobillo izquierdo. Un choque de mucha relevancia para las malagueñas, que el sábado tendrán que cerrar el trámite de la vuelta de la tercera ronda de la EHF European Cup, también en casa. Antes, el foco puesto en el Grafometal Sporting La Rioja. Un primer plato marcado en rojo en Carranque para el Costa del Sol Málaga.