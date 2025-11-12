El Costa del Sol Málaga aparca la Liga con una sufrida victoria (22-21)

El Costa del Sol Málaga sufrió para sumar dos puntos de mucha valía este miércoles en Carranque. Partido pleno de alternativas que fue una montaña rusa para las panteras, que acabaron venciendo por la mínima al Grafometal Sporting La Rioja (22-21).

Última cita de la Liga Guerreras Iberdrola antes del parón, que sirvió a las malagueñas para encaramarse a la zona alta de la clasificación, aún con un partido menos por el aplazamiento ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote. Ahora queda solventar la eliminatoria de tercera ronda de la EHF European Cup.

Primera parte

El conjunto de Luismi Ascorbe se plantaba con tablas en el Pérez Canca, sólido atrás y con desparpajo en el otro área. Se ponía 2-4 y mandaba un mensaje cristalino, este inicio de campaña no es casualidad. Remaban las de Suso Gallardo, conscientes de que había que bajar a la mina para encontrar el premio de los dos puntos.

Lo igualaba de manera fugaz, aunque las visitantes recuperaban de nuevo el mando (7-9). Geandra Rodrigues le daba lustre a una defensa férrea. Subía algún peldaño el nivel de las malagueñas, que ahora se apoyaban en Merche Castellanos (ocho minutos sin encajar). Con un parcial de 4-0 contundente se marchaban al descanso mandando (11-9).

Segunda parte

Isa Medeiros daba aire en la reanudación para estirar hasta la máxima (15-11). Era la coyuntura para hacer el break, además con un tiempo muerto de Ascorbe. Cambió la inercia y sobre los hombros de Rodrigues las riojanas crecían para poner las tablas (17-17). Ahora Suso Gallardo lo paraba. Y tocó la tecla adecuada porque se pasó rápidamente al 21-17, que parecía dar tranquilidad. Un corte de luz dinamitó la conclusión y les costó despertar a las 'panteras'. Al final, gol decisivo de Joana Resende para echarle el lazo a un triunfo de relevancia.

Queda cerrar el trámite de la EHF European Cup para que el Costa del Sol Málaga se marche al parón internacional con una sonrisa.