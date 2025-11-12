Toni Bou deslumbra en Servihonda Málaga con una exhibición

La jornada vivida este martes en Servihonda Málaga quedará grabada en la memoria de todos los aficionados al motor y en especial, al trial. Toni Bou, 38 veces campeón del mundo de trial y referente indiscutible de la especialidad, visitó las instalaciones del concesionario oficial del Grupo Cabello para protagonizar una jornada de emoción y cercanía.

El piloto del equipo Repsol Honda HRC ofreció una exhibición espectacular con su Montesa oficial, demostrando la técnica, precisión y talento que lo han convertido en una leyenda viva del deporte. Además, Bou compartió tiempo con numerosos seguidores procedentes de distintas localidades andaluzas, firmó cascos y equipamiento de la marca Hebo y participó en un encuentro distendido con los compañeros de Servihonda.

Servihonda, dentro de su concesionario oficial de Honda Motorcycles en Málaga dispone de una de las boutiques para accesorios, cascos y accesorios más extensas de Málaga y Costa del Sol. En esa tienda se muestra una extensa colección de cascos Hebo entre los que hay ediciones especiales de cascos de Toni Bou, Muchos de ellos hoy han sido firmados por el 38 veces Campeón del Mundo.

Toni Bou visitó las instalaciones de otras empresas de Grupo Cabello anexas a Servihonda como Cabberty, Restaurante Volcánico o NPS Seguridad.

La cita, abierta al público y con aforo limitado, reflejó perfectamente los valores que unen a Toni Bou y a Grupo Cabello: pasión por el motor, trabajo constante y espíritu de superación. Servihonda, referente en el ámbito de las motocicletas Honda en Andalucía, agradeció la respuesta del público y la oportunidad de acercar el trial de élite a sus clientes y a toda la comunidad motera local.