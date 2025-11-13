Borja Iglesias: "Rosalía lo hace todo bien. Escuché su disco con mi pareja tirados en la cama. Nos encantó"

A sus 32 años, Borja Iglesias vive la vida de otra forma. Fue "feliz" en el Betis, pero regresó a casa, a Vigo, "a disfrutar del fútbol y de la familia". Suma 7 goles y está a un paso de sellar su billete para ir con la selección al Mundial, aunque afirma que "no lo tengo en la cabeza". Le sigue "preocupando mucho lo que pasa en Palestina, ojalá prevalezca la cordura" y sostiene que "la multiculturalidad enriquece un país y un vestuario". El 'Panda', en su versión "más disfrutona", se sienta a conversar con EL PERIÓDICO DE CATALUÑA.

-Borja, regresas a la selección estando a un paso del Mundial y lo haces con el Celta después de tu vuelta a casa.

-Estoy contento y feliz. Volver a casa me ha ayudado a generar un contexto que me permite disfrutar y sentirme cómodo. Estar aquí es un premio, un placer y un orgullo.

-¿Te sientes más relajado?

-Mucho más. Estoy en otra fase de mi vida. En mi anterior etapa sentía más presión, y ahora no. Estoy cómodo, y además tengo la suerte de estar en la selección en un grupo muy hecho, muy cuidado, que te hace sentir arropado.

-Futbolísticamente, ¿qué aportas a la selección y a tu club además del gol?

-Intento ser uno más, sumar desde el fútbol cuando tengo la oportunidad y, cuando no, aportar desde fuera, que es igual de importante. Aprender, apoyar, aconsejar… y, sobre todo, disfrutar. Creo que el disfrute se contagia, y si tú estás bien, los demás lo sienten. Soy un perfil diferente a otros atacantes. Aporto trabajo sin balón, orden, presión, poderío en el balón parado. Con balón intento sujetar a los defensas, habilitar a los compañeros, generar espacios y ser generoso.

-¿Te marcaste como objetivo ir al Mundial al inicio de temporada?

-Para nada. Incluso te diría que hoy tampoco lo tengo en la cabeza.

-El Celta empezó con varios empates, pero ya parece haber encontrado el rumbo. ¿Europa os ha servido para reforzar la autoestima?

-Muchísimo. El primer partido fue duro y eso nos ayudó a aterrizar. En Europa es difícil dominar, y entenderlo nos hizo crecer. Hemos aprendido a ganar desde el orden defensivo y a valorar el mérito que tiene competir fuera.

-¿Te marcas alguna cifra de goles como objetivo?

-Nunca me he puesto un número. El año que más hice creo que fueron 19 entre todas las competiciones. Ojalá esté cerca, pero lo importante es que esos goles sirvan para ganar partidos y avanzar. Eso es lo que realmente cuenta.

-El otro día jugasteis contra el Barça. No es el mismo del año pasado, pero sigue teniendo pegada.

-Jugar contra ellos es complejo. Te obligan a precipitarte, te quitan tiempo y espacio. Si estás preciso, puedes sacar rédito, pero es difícil.

-¿Qué te pareció Lamine Yamal?

-Me parece un jugador impresionante. Tiene talento, capacidad de asistir, gol, desborde… pero lo que más me impacta es su madurez para tomar decisiones. Es increíble para su edad. Además, es un chaval muy normal y coherente. Alegre, sí, con ese desparpajo natural, pero muy centrado. Impresiona por lo rápido que ha irrumpido. También me impresionó Florian Wirtz en Alemania, muy equilibrado y maduro. Pero Lamine es tremendo.

-Coincidiste con Xabi en el Leverkusen. ¿Qué aprendiste de él?

-Muchísimo. Su idea de juego era distinta, muy trabajada desde la formación y la táctica. Me ayudó a nutrirme de otro estilo y a adaptarme a lo que ahora vivo en Vigo. Además, a nivel personal fue una etapa preciosa. Tengo una relación excelente con él, es un lujo de persona.

-¿Te sorprende el ruido que hay alrededor de él en el Real Madrid?

-No mucho. Es el Madrid, y la exigencia allí es máxima. Aunque vayan líderes, siempre hay polémica alrededor. Pero no creo que le afecte demasiado.

-Contra el Barça también coincidiste con Lewandowski. ¿Es un referente como delantero para ti?

-Por supuesto. Es un jugador con un talento enorme, capaz de hacer goles de todos los estilos. No hace gracia sufrirlo como rival, pero verlo en acción es una lección: cómo se mueve, cómo define al primer toque… Lleva más de una década al máximo nivel.

-¿Dónde te ves dentro de unos años cuando cuelgues las botas?

-Tengo una casa en Santiago y otra en Madrid, donde vive mi pareja. A día de hoy me imagino entre Galicia y Madrid, pero no lo tengo claro. En el fútbol me veo muy bien donde estoy. Estoy en casa, en el club de mi vida. Ojalá sea por muchos años, pero nunca sabes lo que puede pasar. No me veo como entrenador ni en una directiva, pero quizá sí vinculado de alguna forma al fútbol.

Borja Iglesias, en la concentración de la selección este miércoles en Las Rozas / Ángel Martínez/RFEF

-Fuera del fútbol, ¿qué te gusta hacer? ¿Ves series?

-Sí, estoy pendiente de empezar ‘Pluribus’, la nueva de los creadores de ‘Breaking Bad’.

-Y hablando de ocio, ¿has escuchado ya el nuevo disco de Rosalía?

-Sí, salió el viernes y el sábado lo escuché con mi pareja tranquilamente en casa, los dos tirados en la cama. Lo escuchamos entero de una vez y nos encantó. Es algo distinto, emocionante, bonito. Rosalía tiene una capacidad increíble para reinventarse y hacer todo bien.

-Te pronunciaste recientemente sobre el tema de Palestina y la violación de los derechos humanos.

-Sí. En realidad lo que dije es que hay cosas que están por encima del deporte. Mis palabras no iban dirigidas contra la Vuelta Ciclista ni contra nadie. Es más siempre he admirado a los ciclistas, pero creo que hay temas, como los derechos humanos, que deben tener prioridad sobre cosas como el ciclismo y también como el fútbol.

-¿Te sigue preocupando la situación en Palestina?

-Claro que sí. Me preocupa mucho. Ojalá tuviera la solución o pudiera ayudar de verdad a resolver ese problema. Solo expresé mi sentir ante algo que considero injusto. Espero que en algún momento prevalezca la cordura.

-Hay otro tema que está cada vez más en el protagonismo político: la inmigración. Como emigrante del balón que ha viajado de un lado a otro, cruzando incluso fronteras, ¿qué opinión te merece que se esté poniendo el foco en ello?

-Creo en la multiculturalidad. Enriquecer un país o un vestuario con diversidad siempre es positivo. Todo debe gestionarse con equilibrio, claro, pero no creo que sea algo fuera de lo normal. Hay que cuidarlo y disfrutarlo.

-¿Sigues manteniendo relación con excompañeros que has tenido en el Betis, Zaragoza, Espanyol o Leverkusen?

-Sí, con muchos. Con Héctor (Bellerín), con Aitor (Ruibal)... y también con jugadores de otros equipos. Aunque no hablemos cada semana, cuando nos reencontramos es como si no hubiera pasado el tiempo. Es bonito mantener ese vínculo.

-Para ir cerrando: si tuvieras que elegir entre jugar una final con el Celta o ir al Mundial…

-(Ríe) Si jugamos una final, seguro que tengo opciones de ir al Mundial. Así que elijo la final con el equipo y que luego llegue lo otro.

-Gracias y a seguir disfrutando.

-Te puedo asegurar que lo hago como no lo había hecho nunca.