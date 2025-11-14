Costa del Sol - Haukar: Trámite en busca de los octavos en Carranque

El Costa del Sol Málaga afronta este sábado, 19:00 horas, lo que debería ser un trámite camino de los octavos de final de la EHF European Cup. Ahí estuvo su techo en la pasada edición. Las panteras defienden una renta muy amplia (18-36) del partido de ida disputado hace una semana contra el Haukar islandés en el Ithrottamidstod Hauka Asvellir. La vuelta la acoge Carranque en el que será la última cita hasta después del parón por el Campeonato del Mundo, ya pasado el ecuador de diciembre

«Es importantísimo para cerrar la eliminatoria europea y esa clasificación. Es cierto que traemos una buena renta, seguramente mayor a la que esperábamos en un primer momento, pero hay que seguir haciendo las cosas bien. Puede ser buen momento para dar minutos a jugadoras que no están jugando tanto e incluso a oportunidades a otras del Primera Nacional y del Juvenil que nos están ayudando mucho», asegura en la previa Suso Gallardo: «Darle la seriedad que tiene un partido de competición europea sabiendo de la importancia para el club de este campeonato. Hay que jugar con las mismas ganas, pensando que empezamos de nuevo para darle darle la seriedad que corresponde. Si no hacemos bien las cosas nos pueden complicar, son capaces de proponer muchas cosas para hacernos daño».

El entrenador dará descanso a Martu Romero y Rocío Campigli, que la próxima semana se concentrarán con Argentina para disputar el Mundial. En su lugar entrarán dos canteranas como Lucía Jiménez y Martina Villalva, que disputaron la segunda ronda. La única baja por lesión es Bárbara Vela, operada hace unos días de su tobillo izquierdo. Alice Fernandes está con molestias, aunque está convocada. Un día para cerrar con una sonrisa este primer tramo de temporada, que, de igual manera, servirá para despedir como merece a Laura Sánchez. Un trámite amable en casa para el Costa del Sol Málaga.