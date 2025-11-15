El Costa del Sol ya está en octavos de la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga está entre los dieciséis mejores equipos de la EHF European Cup una nueva temporada. No pasó muchos apuros para superar al Haukar en una eliminatoria en la que dominó con suficiencia. Después de arrasar en Islandia superó de manera notable el trámite este sábado en Carranque de la vuelta (27-19, 37-63 en el global), donde defendían cerca de una veintena de goles. Victoria, que siempre suma en confianza, para marcharse con una alegría al receso que otorga el calendario por la celebración del Campeonato del Mundo. Hasta dentro de un mes no volverá a saltar a las tablas.

Salió con fuerza el equipo malagueño al Pérez Canca, gobernando desde los primeros compases para evitar sobresaltos. Bárbara Piñeira ponía el 4-1 que marcaba una frontera. Había superioridad e incluso se llegaba a doblar en el marcador por medio de Espe López (10-5). Movía el banquillo Suso Gallardo para repartir esfuerzos entre toda la plantilla, en un día en el que descansaban las mundialistas Martu Romero y Rocío Campigli. Las islandesas, ya con todo hecho, demostraban orgullo para no abandonarse al descanso (14-12).

Las locales pisaban el acelerador para ganar en tranquilidad y estiraban de nuevo, con Merche Castellanos apareciendo bajo palos (22-17). No hubo mucha historia en el cierre, con las malagueñas certificando un nuevo triunfo para permanecer invictas en lo que marcha de competición europea. Ahora, en unos días, se conocerá el rival del Last 16 de la EHF European Cup, que se disputará ya en el ecuador de enero. Ahora lo más inmediato son unas merecidas vacaciones de cara a recargar pilas para los dos partidos que le quedan al Costa del Sol Málaga en este 2025.