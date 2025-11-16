El pádel adaptado malagueño arrasa en el Nacional

La escuela Pala para Todos del Real Club Mediterráneo batió este fin de semana todos sus registros en el Campeonato de España de pádel adaptado celebrado en instalaciones polideportivas de Fuengirola y Mijas. Con un total de diez medallas, la entidad anfitriona de esta edición brilló con luz propia de entre más de 160 deportistas desplazados desde hasta ocho comunidades distintas.

«Lo que hemos conseguido es estupendo», expresaba una de las artífices de esta escuela de pádel adaptado, Elsa Navarro. «El trabajo de todo un año que se hace con ellos nos ha proporcionado este tremendo éxito. Estamos tanto Nini Conejo como yo muy contentas, y podemos decir que a partir de ahora vamos a continuar con nuestra preparación, ya de cara a los torneos que se presentan para el año que viene», relata la hermana de la campeona del mundo y de España de pádel Carolina Navarro.

Cuatro oros

Las anfitrionas subrayaron la importancia de volver a tener el respaldo de la Diputación, especialmente en un torneo tan exigente, en cuanto a logística, como es un Nacional de pádel adaptado. Un total de cuatro oros, tres platas y cuatro bronces componen el palmarés malagueño de una de las disciplinas que más interés despierta, entre los espectadores, de cuantos deportes inclusivos se practican actualmente en la provincia.

En la final adaptada masculina, todos los participantes eran malagueños. Juan Pérez y José Manuel Román se adjudicaron el oro y así cedieron la plata a José Ángel Pedraza y Maxi Cecco. En la final de pruebas de habilidades masculinas, Jesús Cabra se colgó la medalla dorada y Jaime Navarro, la plateada. También hubo dos medallas con acento local en pruebas de habilidades femeninas. Eva Benítez obtuvo el oro, mientras que Paula Cotello accedió al bronce. Las participantes malagueñas por parejas arrasaron en habilidades femeninas, pues subieron al podio hasta seis representantes del RC Mediterráneo: Irene Martín y Trini Fernández fueron oro; Mónica Martos y Rocío Gálvez, plata: y Marina Ruiz y Marina Gález, bronce.

Hace 13 años

La competición pudo celebrar sus finales y entrega de premios en el Club Higuerón de Fuengirola, pero tanto el viernes como el sábado, por culpa de la lluvia, toda la actividad se concentró en el Club Cerrado del Águila de Mijas. Recordemos que Palas para Todos se instauró en Málaga hace ya 13 años, al objeto de «promover la igualdad de oportunidades y demostrar que las limitaciones físicas e intelectuales no son un obstáculo para disfrutar del deporte». En este momento, esta escuela dependiente del Real Club Mediterráneo incluye a menores de apenas cuatro años de edad y prácticamente no tiene límites en cuanto a las edades avanzadas, siempre que el estado físico permita desplegar unas habilidades mínimas.

El objetivo principal es mejorar progresivamente su psicomotricidad y fomentar su integración a través del deporte, ya que el pádel es «un potente aliado para la salud mental y mejora el equilibrio emocional, la concentración, la motivación y la capacidad de afrontar retos en actitud positiva». Navarro alega que también constituye una óptima «herramienta social», debido a que mejora la calidad de vida y las relaciones entre las personas con discapacidad, fomenta su integración en la sociedad y contribuye, de manera general, a lograr una comunidad más inclusiva y solidaridad.