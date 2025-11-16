El Real Madrid despierta a tiempo, gana en el último cuarto al Bilbao y evita una semana negra

El Real Madrid consiguió este domingo una sufrida vitoria ante el Surne Bilbao Basket en la séptima jornada de la Liga Endesa, por 82-70, y evitó acabar la semana con pleno de derrotas, tras las sufridas en la Euroliga ante el Valencia Basket y el Panathinaikos, encadenando su triunfo número 35 en la competición doméstica en el Movistar Arena.

Los de Scariolo, que decidió dar descanso a Feliz, Lyles y Len para este choque, reaccionaron en el último cuarto para doblegar a un combativo Bilbao Basket, que perdió a última hora al escolta Darrun Hilliard, una de sus principales bazas ofensivas, por una fractura en los huesos propios de la nariz, y continúa sin ganar lejos de Miribilla.

El Real Madrid comenzó dibujando situaciones ofensivas para David Krämer, que acertó en su primer intento desde la larga distancia, y en el poste bajo para 'Gaby' Deck. El Bilbao Basket tardó en encontrar situaciones claras en ataque y se cargó de faltas personales para tratar de frenar el ritmo de los locales.

Con Pantzar en pista, al que Ponsarnau se había guardado de inicio en el banquillo, el Bilbao fluyó mejor en cancha contraria, pero sufrió cuando tenía que defender al estar en bonus desde temprano. Las grandes actuaciones de Hezonja y Maledon, con 7 y 8 puntos en el primer cuarto, respectivamente, dieron ventaja al Real Madrid al final del primer acto (23-16, min.10).

Sin Tavares en pista, el Real Madrid se cimentó a través de las ayudas defensivas de Garuba, Okeke y Procida, con un Llull acertado desde la larga distancia, y superó los diez puntos de diferencia (29-18, min.13). Lejos de caerse, los visitantes obligaron a Scariolo a pedir tiempo muerto al responder con un parcial inmediato de 9-0.

El parón no tuvo un efecto demasiado notorio en los blancos, que comenzaron a mostrar más debilidades defensivas y cedieron también en el rebote -15 a 21 a favor de los visitantes en la primera parte- ante un aguerrido Bilbao Basket, que se puso por delante en el marcador segundos antes del descanso (39-40, min.20), al que se llegó con 39-43 tras un triple sobre la bocina del lituano Margiris Normantas.

A la salida de vestuarios, el conjunto vasco volvió a cargarse de faltas muy pronto en el tercer período para frenar cualquier acercamiento del Real Madrid en el marcador y se encomendó de nuevo a la velocidad de Pantzar y su buena sintonía desde el 6,75 para mantener su ventaja (49-55, min.25).

Los de Scariolo entraron en una espiral de errores ofensivos y permitieron varios tiros abiertos del Surne Bilbao, que alcanzó la máxima renta del partido a falta de tres minutos para cerrar el cuarto (50-58, min.28). Una acción con tiro adicional de Maledon y un mate en rebote ofensivo de Tavares dieron aire a los merengues con un parcial de 5-0 para no salirse del encuentro.

La reacción impulsó al Real Madrid, que provocó varios errores rivales y acabó por delante, 63-62, gracias a dos tiros libres de Maledon justo antes del inicio del último cuarto, además de apagar algún que otro silbido en ciertos sectores del Movistar Arena.

Parecieron quitarse un peso de encima los locales, que dieron síntomas de clara mejoría comandados por Llull y un enérgico Garuba, autor de siete puntos consecutivos (70-64, min.32).

El Bilbao Basket no supo manejar bien la presión y firmó cinco pérdidas de balón y un 3/8 en tiros de dos, dando alas al Real Madrid, que puso la directa y amarró su triunfo consecutivo número 35 en casa en la Liga Endesa, por 82-70.