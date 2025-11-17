El malagueño Adrián Albuera campeón de España de motos de agua

El malagueño Adrián Albuera sigue haciendo historia. El Puerto de Mazarrón (Murcia) fue la sede elegida para albergar el Campeonato de España de motos de agua. El joven piloto se ha proclamado bicampeón tras superar las modalidades de circuito y resistencia: "Me siento muy orgulloso de haber conseguido este título. Todo el esfuerzo ha merecido la pena", afirmó.

Albuera ha tenido que demostrar su valía en el torneo que combina dos pruebas diferentes, donde la rivalidad es mayor. La primera parte del circuito se caracteriza por sus maniobras rápidas en curvas. La segunda parte es de resistencia, que pone el broche final y destaca por desafiar la fortaleza del piloto. A lo largo del campeonato se ha enfrentado a más de 70 participantes.

El malagueño, con el número 67, durante la prueba de Mazarrón. / La Opinión

Gran palmarés

Esta no es la primera vez que el malagueño surca estas modalidades. Albuera fue subcampeón con tres segundos puestos, en la modalidad de circuito. Paralelamente, en resistencia se hizo con el podio en el título nacional y la Copa del Rey. El deportista malagueño destaca que ha conseguido superar sus objetivos con constancia y entrenamientos diarios.

Tras montar la última manga y hacerse con el oro, Albuera lo primero que hizo fue ver la reacción de su padre. “Desde pequeño me ha enseñado este mundo. Por mi familia me dedico a este deporte". Y no es para menos, porque su padre fue subcampeón del mundo y siempre sigue atento sus consejos. "Él siempre me ha guiado y se ha sentido muy orgulloso por mis logros”, recuerda emocionado.

Pocos patrocinios

Con esta competición suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria, ya distinguida con el título de RallyJet RN GP4 (2024) y el subcampeonato nacional de 2023. Albuera mantiene a la motonáutica española en lo más alto. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que el joven malagueño destaca la escasa visibilidad del deporte y la ausencia de patrocinios. “Merece la pena que este deporte tenga más repercusión, es muy bonito y muy sano”, afirma.

Adrián Albuera, campeón nacional de motonáutica / La Opinión

Objetivos a la vista

Así, entre los próximos objetivos de Albuera están el mejorar el posicionamiento de la disciplina y llevar a Málaga por bandera. “A nivel local solo somos dos pilotos. Me siento muy orgulloso de mi ciudad y muy arropado. Por eso, quiero llevar el sello malagueño al Mundial”. El bicampeón nacional afirma la necesidad de conseguir más apoyo por parte de los patrocinadores. “Es algo que está costando más. Sé que mis logros han sido impulsados, en parte, por las marcas que me han acompañado: Beaenergy, Asfdecor, Refoycons, Egt, Ravira, Rosse, Bng y Martín Solar”, agradece.

Mundial de Italia

La devoción y ambición de Albuera lo conducen a prepararse físicamente para la nueva temporada que arrancará en Benalmádena, el próximo mes de abril. A la que le seguirán las competiciones en Murcia, Cádiz y Valencia. Los entrenamientos no han cesado para el joven deportista, ya que se propone sumar otro título: el Mundial. “He participado cinco veces y quiero conseguir el podio”, asegura. Adrián Albuera, con más de once años dedicados a esta disciplina, se mantiene como una de las grandes promesas de la motonáutica, sumando reconocimientos a su trayectoria.