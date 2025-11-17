La X 'Bokerón Bike' se celebra este fin de semana en Los Montes

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, patrocina la 'X Bokerón Bike', que consiste en tres pruebas deportivas que se llevarán a cabo en el entorno de los Montes de Málaga este próximo sábado, 22 de noviembre.

A partir de las 10.00 horas de ese día están previstas las salidas de las categorías 'Bokerón Adventure', 'Bokerón Race' y 'Bokerón Gravel' desde la explanada de las Contadoras. La carrera está coordinada por 'Deporinter'.

El Consistorio malagueño ha presentado este lunes la prueba, que consiste en una carrera de bicicleta de montaña y que tiene diferentes categorías, tanto para la modalidad femenina como la masculina.

La X Bokerón Bike se celebra el próximo fin de semana en Málaga capital con tres modalidades de competición. / AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Así, está 'Bokerón Adventure', con un recorrido de 34 kilómetros y un desnivel acumulado de 720 metros; 'Bokerón Race', con 68 kilómetros de travesía y un desnivel acumulado de 1.440 metros; y' Bokerón Gravel', con idéntico kilometraje y desnivel que la anterior.

La edad mínima para participar es de 16 años. En función de la dificultad, se establecen las subcategorías de junior, sub 23, élite, máster 30, 40, 50 y 60. Los mejores clasificados, teniendo en cuenta el menor tiempo empleado, obtendrán premios dotados económicamente. Los corredores deberán ir equipados con casco, calzado e indumentaria adecuada para la práctica de este deporte. Asimismo, la organización ha previsto dos puntos de avituallamientos señalizados.

Las salidas serán de la explanada de las Contadoras en el Parque Natural de los Montes de Málaga. Así, a las 10.00 horas comenzará la categoría 'Bokeron Gravel'; y a las 10.15 horas las categorías 'Bokeron Race' y 'Bokeron Adventure'. Entre las 13.00 y las 15.00 horas (aproximadamente) está prevista la llegada de los corredores.