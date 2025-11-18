El Costa del Sol jugará contra el ZORK Bor el Last 16 de la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga ya conoce su rival en el Last 16 de la EHF European Cup, que ya se disputará en 2026. El sorteo celebrado en la sede de la European Handball Federation (EHF) en Viena ha determinado que las 'panteras' se medirán al ZORK Bor serbio en los octavos de final de la competición europea.

Es el siguiente escollo del equipo de Suso Gallardo para acceder a estar entre los ocho mejores, en una eliminatoria que, de momento, se disputará a doble partido. La ida será en Málaga el 17 de enero, mientras la vuelta una semana después, el 25, en el USC Bobana Momcilovic Velickovic.

El conjunto balcánico también está en esta ronda después de superar dos anteriores. Se impuso, en este orden, al Maccabi Haarazim Ramat Gan israelí (47-56), en una eliminatoria jugada de manera íntegra en Bor; y al HK Slovan Duslo Sala eslovaco (66-67). En la ARKUS Liga Women marcha en quinta posición con cinco victorias, un empate y tres tropiezos. Una plantilla muy joven, sólo tres componentes por encima de los 25 años y ninguna de los 30, y con un amplio predominio local. Sólo dos brasileñas y una macedonia como extranjeras.

Reajuste del calendario

Un nuevo obstáculo para las malagueñas, que ahora tendrán que ubicar los dos partidos de la Liga Guerreras Iberdrola que están ubicados en esas dos fechas. Son las dos visitas consecutivas al Elda Prestigio y al Caja Rural Aula Valladolid, en la que son la segunda y tercera jornada de la segunda vuelta liguera.

Un tramo de gran dificultad que aún queda prácticamente a dos meses vista. Antes toca afrontar ahora el parón por el Campeonato del Mundo y los dos partidos restantes de este año.