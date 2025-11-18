Fundación Rincón presenta la 'II Gala SuperArte' para reconocer el talento y premiar la superación

La Fundación Rincón celebrará este próximo jueves, 20 de noviembre, su ‘II Gala SuperArte’, dedicada a aunar deporte, cultura, sanidad, tecnología y solidaridad, con el objetivo de reconocer el trabajo de personas, clubes y entidades que son un ejemplo de superación en nuestra tierra.

Tras el éxito de su primera edición, la ‘Gala SuperArte’ regresa para premiar el talento y el trabajo, otorgando seis premios englobados en otras tantas categorías en una ceremonia que tendrá actuaciones musicales, ritmo y muchas sorpresas, y en la que estarán presentes los clubes y entidades que cuentan con el apoyo de la institución.

La ‘II Gala SuperArte’ otorgará el ‘Fenicio de Honor’ al presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto (gestión); al jefe de seguridad de Google, Bernardo Quintero (tecnología); a la surfista Sarah Almagro (deporte); al humorista gráfico Pachi Idígoras (arte); al médico Carlos San Román (salud); y a la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Axarquía AFADAX (social). Además, la artista torreña María del Carmen Román recibirá una mención especial.

El escenario del evento, que arrancará a las 19.00 horas, será el nuevo Teatro Carmen Granados ‘Anca Carmelina’, que se ha edificado en el antiguo Cine Imperial, en el corazón de Torre del Mar (calle Poniente, número 6), y que nace con el espíritu de fomentar la cultura en toda la Axarquía, programando actuaciones de relevancia y priorizando en la programación a artistas y compañías del municipio y comarca.

Manolo Rincón, presidente de la Fundación Rincón, ha explicado hoy, junto a los dos embajadores de la institución, el exfutbolista del Málaga CF, Sergio Paulo Barbosa ‘Duda’, y el mítico entrenador de baloncesto, Pepe Laso, la ilusión puesta en la gala, en la que se “premiará el talento, pero especialmente el esfuerzo y el trabajo en equipo”. “Siempre he dicho que las personas, por sí solas, no pueden llevar a cabo grandes proyectos. Las ideas se desarrollan a través de equipos de personas y por eso desde la Fundación Rincón patrocinamos y apoyamos a más de medio centenar de clubes de Torre del Mar, nuestro municipio, la Axarquía y toda Málaga”, ha destacado.

La presentación de esta segunda edición de la gala se ha celebrado en los Apartamentos Turísticos ‘Rincón del Mar’, en la céntrica calle Doctor Fleming de Torre del Mar. “Estamos muy ilusionados por vivir una noche mágica, rodeados de amigos y de buena gente de nuestra tierra”, ha expresado Rincón, que se congratuló por dar continuidad a la primera gala, “que fue todo un éxito”, y que se celebró en La Azucarera.

“Ahora nos mudamos a un gran proyecto que pronto va a surgir y que estrenamos este jueves, aunque la inauguración oficial la realizaremos después de Navidad. Se trata del Teatro Carmen Granados ‘Anca Carmelina’, que se enclava en el antiguo Cine Imperial, y que servirá para dotar a nuestra comarca de la Axarquía de un espacio abierto donde todo estará permitido”, ha relatado el mecenas del deporte axárquico y malagueño.

En la gala, que será ofrecida en directo por Avatel a partir de las 19.00 horas, Manolo Rincón, los embajadores y los responsables políticos entregarán los premios ‘Fenicio de Honor’, el burro que fue la mascota del Clínicas Rincón de baloncesto, a los galardonados de este año. “Los burros son únicos, animales que nuestros antepasados utilizaron hasta hace poco en la ayuda de la labor diaria. El burro es constante, bueno, esforzado, servicial y trabaja en equipo. Y éstos son los valores que siempre he llevado a gala y que tratamos de fomentar desde la Fundación”.

Tanto Sergio Barbosa ‘Duda’ como Pepe Laso, los embajadores de la Fundación Rincón, se mostraron muy orgullosos por seguir representando a la Fundación Rincón.

El cómico Tomás García y la periodista Mari Ángeles Salguero serán los conductores de una gala en la que habrá muchas sorpresas, arte, deporte, tecnología, humor, salud y, especialmente, mucha solidaridad, con la presencia del más de medio centenar de deportistas, colectivos y clubes a los que presta ayuda.

La Fundación Rincón Béjar nació en 2016 con el objetivo de contribuir al desarrollo social, deportivo y cultural de nuestro entorno. Desde su creación, la Fundación ha impulsado iniciativas que promueven los valores del deporte, comprometidos con nuestro municipio, la Axarquía y con toda la provincia de Málaga, con sus clubes y deportistas, apoyando a más de medio centenar de entidades deportivas en la actualidad.

La Fundación Rincón está multiplicando sus esfuerzos por realizar más tareas sociales, con becas de investigación en la Universidad de Málaga, donde se ha patrocinado recientemente el Festival FanCine, y con nuevas colaboraciones con el mundo del arte y la sanidad, sin olvidar su vertiente deportiva.