Los socios del Real Madrid, molestos con Florentino por la ausencia de "preasamblea" y "las filtraciones" sobre la reorganización societaria

Se acerca el domingo, fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes del Real Madrid en este 2025 y crece la inquietud entre la masa social del club. A diferencia de años anteriores, Florentino Pérez no se ha reunido con estos socios, antiguamente llamados compromisarios, en lo que estos llamaban "la preasamblea" para conocer sus inquietudes y ponerles al día de lo que se va a tratar en la reunión del domingo. Una costumbre que el presidente ha mantenido durante los últimos ejercicios y que valía para dejar encarrillada la asamblea y testear las inquietudes de la masa social blanca.

El 'Informe anual' y silencio institucional

Este año los casi dos mil Socios Representantes han recibido un voluminoso informe de 478 páginas titulado 'Informe Anual 2024-25' en el que se informa de la evolución del club. Un Informe que arranca con la 'Carta del presidente' y termina con el 'Presupuesto de la temporada 2025-26'. Por medio se analizan las diferentes áreas (fútbol, baloncesto, fútbol femenino y cantera), y se entra también en el área social, para después pormenorizar el patrimonio, los ingresos, la fundación, Real Madrid Next o la Escuela Universitaria. Hay sitio para los veteranos y se incluye el 'Informe de Gestión consolidado del ejercicio 2024-25'. Un extenso documento convenientemente ilustrado en el que, sin embargo, no se habla del cambio de modelo societario al que se refirió Florentino Pérez el pasado 24 de noviembre en la asamblea de la temporada anterior.

Entonces Pérez informó a los socios del Real Madrid que "nuestro club debe tener una estructura organizativa que nos proteja como institución y que nos proteja también a todos como propietarios del Real Madrid. Para ello, les confirmo que traeremos a esta Asamblea una propuesta de reorganización societaria del club que asegure nuestro futuro, nos proteja de las amenazas que sufrimos y, ante todo, garantice que los socios seamos propietarios de verdad de nuestro club y de su patrimonio económico". Por más que desde los medios cercanos al presidente en los últimos meses se han filtrado diferentes versiones del posible modelo, el dirigente se ha encontrado con una realidad inamovible: o convertía el Real Madrid en Sociedad Anónima Deportiva o tenía que dejarlo como está. "El modelo alemán" o "modelo Bayern", muy del gusto de Florentino, choca con las limitaciones de la legislación española.

"Filtraciones" y versiones contradictorias

El asunto es que a cuatro días de la celebración de la Asamblea, los socios siguen sin conocer los detalles de esa "reorganización societaria del club" que el presidente iba a proponer y que, además, no aparece en el orden del día de la Asamblea ordinaria. La única información que le llega es a través de "las filtraciones" a los medios de comunicación, en las que hay versiones encontradas en la que se habla de 'palancas' económicas o de modificaciones que para algunos socios con los que ha hablado EL PERIÓDICO "acercan de forma inevitable al Real Madrid a la conversión en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) más tarde o más temprano".

Entre quienes han manifestado esa inquietud aparece la figura del expresidente Ramón Calderón, que se ha expresado en los siguientes términos al respecto de la posible "reorganización societaria" . Calderón ha manifestado lo siguiente: "Espero que el club no se convierta en sociedad anónima. ¿Por qué se quiere cambiar? ¿Hay alguna razón oculta? Es posible que el estadio se haya ido de precio y quizás sea complicado pagarlo. Si se explica a los socios, lo entenderán. Lo que no entenderían es que se diga que se hace esto para que el club siga siendo de sus socios. El club ya es de sus socios. Esa modificación implicaría que podría pasar a no serlo. Y eso es lo que a mí no me gusta".