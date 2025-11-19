Deporte
Teatinos acoge el 30 de noviembre el Torneo Nacional de Petanca
La prueba reunirá a una treintena de deportistas de las categorías femeninas y masculinas
El Torneo Nacional de Petanca se celebrará el 30 de noviembre a partir de las 9.30 horas en las pistas municipales de Teatinos. La prueba reunirá a una treintena de deportistas de las categorías femeninas y masculinas. El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al presidente del Club de Petanca Teatinos Francisco González, y representantes de la Delegación Malagueña de Petanca presenta el Torneo Nacional de Petanca.
Los equipos competirán en sistema de liguilla formado por grupos de cinco equipos en los que se enfrentarán todos contra todos. De esta fase pasarán los dos primeros clasificados para jugar las semifinales. En el enfrentamiento de la última ronda saldrá el campeón en la categoría senior.
El torneo es una competición que está federada y cuenta con la participación de equipos de clubes españoles. La competición comenzará a las 9.30 horas y, como en cada edición, existen clubes invitados, que en esta ocasión serán los de Málaga.
Por último, el Club de Petanca Teatinos es una de las entidades que ha sumado más licencias este año en Málaga, un total de 58, que se reparten en 6 femeninas, 45 masculinas y 7 juvenil.
