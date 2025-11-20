Al Barça de Pascual le sobran tres décimas ante el Efes

Un triple de Satoransky colocó el 70-73 y uno fallado por Satoransky en la última posesión (72-73) dejó el ataque decisivo al Efes. El Barça defendió el aro con fiereza. Excesiva, hasta el punto de cometer una personal sobre Isaïa Cordinier a tres décimas del final. No había fallado ninguno de los seis tiros libres el escolta francés, y no falló el séptimo ni el octavo (74-73). Un balón a Fall, que salió para ese suspiro por ser el más alto, no obró la jugada milagrosa que inscribiera una victoria en el 'redebut' de Xavi Pascual.

El pésimo tercer cuarto perpetrado (23-9) condenó el inicio de la segunda etapa del técnico. Pascual ha conseguido reducir la debilidad defensiva azulgrana pero el esfuerzo ha restado lucidez en el ataque, a tenor del estreno de Estambul. No hubo mayores cambios respecto al domingo. Tres sesiones de entrenamiento sólo dan para impartir instrucciones generales. Sacó Pascual de inicio al equipo A, al titular en el imaginario del hincha. A toda la artillería, pero solo se portó bien Jan Vesely (16 puntos); entre Punter, Clyburn y Shengelia reunieron 12.

Fall, al principio y al final

Acaso lo más notorio fuera la pronta aparición de Fall, ya en el primer cuarto, cuando solía sentarse en la silla más lejana del entrenador. Vibró el gigante con su primera canasta, más tiro adicional, aplaudido por Pascual, y un tapón para completar el primer medio minuto de juego. Fue para dar un respiro a Vesely, impecable hasta entonces con un 4 de 4. Falló el sexto lanzamiento. Fall no pudo tocar la pedrada de Laprovittola con el tiempo a punto de expirar.

El técnico desea examinar a toda la plantilla antes de subir al despacho de Laporta a rogar algún fichaje, y también dio bola a Norrris, el otro olvidado de Peñarroya. Tendrá que darle más tiempo para que suelte su anquilosamiento y los complejos respecto a sus compañeros. No anotó, pero tampoco lo habían hecho Brizuela ni Shengelia; los dos últimos no están bajo sospecha. Al menos, tuvo minutos para reivindicarse ante el entrenador. Brizuela se estrenó con un triple que devolvió la ventaja en un momento clave (61-62).

Óscar Orellana dejó el listón alto con tres victorias seguidas en cinco días, dos en la Euroliga que habían elevado a los azulgranas al grupillo de los seis primeros y de esa tarima no había que bajarse ante un Efes muy disminuido por las lesiones, sin Shane Larkin, Vincent Poirier y Georgios Papagiannis, por citar a tres de los hombres más relevantes.

Parcial decisivo

El antiguo campeón de Europa quiso fortificarse desde la defensa, pero se topó con un Barça que también acentuó su protección atrás. La generosidad con el rival era el mayor defecto que se le achacaba hasta ahora y el más evidente que debía corregir. Fue encomiable la disposición de los azulgranas con los 35 puntos que apenas toleraron de las manos turcas, mientras que ellos habían sumado 46, una cifra habitual.

Esa diferencia se había gestado en el segundo cuarto, con el cuerpo de suplentes. La ventaja desapareció inmediatamente en la reanudación (47-48), en menos de cuatro minutos, con los titulares, y se agravó con un parcial de 17-4 (52-50) que exigieron el tiempo de Pascual. El panorama se transformó completamente al enfocar el tramo final (58-55) con el 23-9 que sería crucial. El Barça ganó los otros tres parciales.

La defensa del Efes fue demoledora ante un Barça que se había dejado ir y que tuvo que arremangarse de nuevo, peleando canastas y peleando rebotes. Los azulgranas se colocaron de nuevo por delante a dos minutos del final (69-70) y los puntos cayeron con cuentagotas. Los hinchas turcos estaban ya de pie, resoplando y empujando para que los árbitros vieran que alguno de los seis brazos que rodeaban a Cordinier cometieron una falta.