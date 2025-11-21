La Fundación Marbella Rugby reparte sus premios el viernes 28 en Les Roches

La Fundación Marbella Rugby ultima los preparativos para la segunda edición de los Premios Fundación Marbella Rugby, un evento en el que se dará el merecido reconocimiento a la labor de aquellas personas y entidades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad, realizan acciones de apoyo al deporte base o se convierten en referentes para el deporte en Marbella.

Este año, la Fundación distingue un reconocimiento para cada una de las cuatro categorías, además de dos menciones especiales:

Educación y Deporte

En esta categoría se reconoce a entidades o personas que, a través de sus proyectos o iniciativas, buscan mejorar la visibilidad y la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad a través de trayectorias profesionales, proyectos o iniciativas

El premiado es Fundación Horizonte, por su labor social y educativa en el acompañamiento de niños, jóvenes y familias del municipio.

Salud y Bienestar

Esta categoría premia a entidades con proyectos o iniciativas que mejoran la calidad de vida de colectivos vulnerables afectados por una tragedia natural, enfermedad, discapacidad física, psíquica o intelectual.

El premio es para Cruz Roja Española — Asamblea Local Marbella, por su compromiso permanente con la atención, prevención y el apoyo integral a personas y colectivos vulnerables.

Colaboración empresarial

Reconoce a aquellas iniciativas que contribuyen a la mejora y crecimiento del deporte en Marbella, así como actuaciones enmarcadas en colaboraciones que facilitan la realización de actividades y proyectos deportivos.

El premio es para Opincan del Sur, por su contribución e implicación empresarial en proyectos vinculados al desarrollo y mejora del Marbella Rugby Club.

Objetivo Rugby

La Fundación Marbella Rugby también se enorgullece de premiar aquellas iniciativas de entidades o personas que han contribuido o siguen aportando al desarrollo del rugby de forma significativa.

El premio es para Jeremy Trevithick por su entrega, trayectoria y aportación al crecimiento y a la proyección del rugby en Marbella.

Reconocimientos especiales

La Fundación Marbella Rugby quiere otorgar dos Menciones Especiales de Agradecimiento por su apoyo y compromiso con nuestra comunidad: Carlos Díez de la Lastra — CEO de Les Roches Global, por su disposición y apoyo constante a la Fundación, y por facilitar con enorme generosidad la realización de nuestra gala en Les Roches Marbella. Su colaboración ha sido esencial para hacer posible este encuentro.

También a Justin Parks — Costa Gaels, por su colaboración continua en la integración de Costa Gaels dentro de la familia del Marbella Rugby Club y por su implicación en la difusión y apoyo de la campaña “Iluminemos Nuestro Club”, que hizo posible la instalación de la nueva iluminación del campo.

Gala

La gala reunirá a representantes institucionales, entidades sociales, empresas colaboradoras, voluntarios, familias, jugadores y miembros del Marbella Rugby Club. El acto, el viernes 28, a partir de las 18 horas, será retransmitido por streaming y difundido posteriormente a través de las redes oficiales del Club y de la Fundación.