Premios
La Fundación Marbella Rugby reparte sus premios el viernes 28 en Les Roches
Las categorías en este 2025 son Educación y deporte, Salud y bienestar, Colaboración empresarial y Objetivo rugby
La Fundación Marbella Rugby ultima los preparativos para la segunda edición de los Premios Fundación Marbella Rugby, un evento en el que se dará el merecido reconocimiento a la labor de aquellas personas y entidades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad, realizan acciones de apoyo al deporte base o se convierten en referentes para el deporte en Marbella.
Este año, la Fundación distingue un reconocimiento para cada una de las cuatro categorías, además de dos menciones especiales:
Educación y Deporte
En esta categoría se reconoce a entidades o personas que, a través de sus proyectos o iniciativas, buscan mejorar la visibilidad y la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad a través de trayectorias profesionales, proyectos o iniciativas
El premiado es Fundación Horizonte, por su labor social y educativa en el acompañamiento de niños, jóvenes y familias del municipio.
Salud y Bienestar
Esta categoría premia a entidades con proyectos o iniciativas que mejoran la calidad de vida de colectivos vulnerables afectados por una tragedia natural, enfermedad, discapacidad física, psíquica o intelectual.
El premio es para Cruz Roja Española — Asamblea Local Marbella, por su compromiso permanente con la atención, prevención y el apoyo integral a personas y colectivos vulnerables.
Colaboración empresarial
Reconoce a aquellas iniciativas que contribuyen a la mejora y crecimiento del deporte en Marbella, así como actuaciones enmarcadas en colaboraciones que facilitan la realización de actividades y proyectos deportivos.
El premio es para Opincan del Sur, por su contribución e implicación empresarial en proyectos vinculados al desarrollo y mejora del Marbella Rugby Club.
Objetivo Rugby
La Fundación Marbella Rugby también se enorgullece de premiar aquellas iniciativas de entidades o personas que han contribuido o siguen aportando al desarrollo del rugby de forma significativa.
El premio es para Jeremy Trevithick por su entrega, trayectoria y aportación al crecimiento y a la proyección del rugby en Marbella.
Reconocimientos especiales
La Fundación Marbella Rugby quiere otorgar dos Menciones Especiales de Agradecimiento por su apoyo y compromiso con nuestra comunidad: Carlos Díez de la Lastra — CEO de Les Roches Global, por su disposición y apoyo constante a la Fundación, y por facilitar con enorme generosidad la realización de nuestra gala en Les Roches Marbella. Su colaboración ha sido esencial para hacer posible este encuentro.
También a Justin Parks — Costa Gaels, por su colaboración continua en la integración de Costa Gaels dentro de la familia del Marbella Rugby Club y por su implicación en la difusión y apoyo de la campaña “Iluminemos Nuestro Club”, que hizo posible la instalación de la nueva iluminación del campo.
Gala
La gala reunirá a representantes institucionales, entidades sociales, empresas colaboradoras, voluntarios, familias, jugadores y miembros del Marbella Rugby Club. El acto, el viernes 28, a partir de las 18 horas, será retransmitido por streaming y difundido posteriormente a través de las redes oficiales del Club y de la Fundación.
