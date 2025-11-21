La Fundación Rincón premia el talento en una exitosa gala

La ‘II Gala SuperArte’ forma ya parte del recuerdo de la Fundación Rincón tras una noche muy emotiva y sentida, en la que se reconoció el esfuerzo y los logros en el mundo de la gestión, el deporte, la cultura, la sanidad, la tecnología y la solidaridad.

Premiados

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto (gestión); el jefe de ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero (tecnología); la surfista Sarah Almagro (deporte); el humorista gráfico Pachi Idígoras (arte); el médico Carlos San Román (salud); y la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Axarquía AFADAX (social) recibieron el ‘Fenicio de Honor’, esculturas realizadas por el artista Paco Martín, que distingue los méritos de todos los premiados. Además, la artista torreña María del Carmen Román recibió una mención especial por sus sevillanas de la libertad.

La gala fue el pretexto perfecto para estrenar al Teatro Carmen Granados ‘Anca Carmelina’, que se ha edificado en el antiguo Cine Imperial, en el corazón de Torre del Mar (calle Poniente, número 6), y que se inaugurará oficialmente tras la Navidad con el espíritu de fomentar la cultura del municipio y de toda la Axarquía.

La gala arrancó con la actuación de la cantante Blanca Flor, acompañada al piano por Carmen Soledad, para dar paso a la intervención inicial del presidente de la Fundación Rincón, Manolo Rincón.

El mecenas del deporte malagueño dio la bienvenida a los más de 60 clubes y deportistas que la institución apoya a través de sus patrocinios, además de a todas las asociaciones, colectivos, responsables políticos y al resto de los invitados de la gala, entre ellos los dos embajadores de la institución, el exfutbolista del Málaga CF, Sergio Paulo Barbosa ‘Duda’, y el mítico entrenador de baloncesto, Pepe Laso. Además, acudieron también la experta en fusión nuclear, Sehila González; la secretaria general de la UMA, Elsa Álvarez; los exfutbolistas malaguistas, Basti o Manolo Gaspar; o el nuevo club de la Fundación Rincón, el Baloncesto Axarquía Rincón Salud.

La presentación del equipo, que procede del Torrebásket, dio paso a la entrega de premios, en la que se reconoció la labor y los méritos de los seis galardonados: Antonio Jesús López Nieto, Bernardo Quintero, Sarah Almagro, Carlos San Román y AFADAX.

La gala estuvo conducida por el cómico Tomás García y la periodista Mari Ángeles Salguero, y fue retransmitida en directo por Avatel, y concluyó con un avance del vídeo que Rincón Fertilidad ha editado sobre la jugadora de balonmano Silvia Arderius. La internacional española ha sido mamá con el apoyo de Rincón Fertilidad, y el próximo miércoles, en el mismo Teatro Carmen Granados ‘Anca Carmelina’, iniciará el ciclo ‘Un rincón para soñar’, que reunirá mensualmente a expertos y conocidos de diversos campos: deporte, medina, tecnología...

La ‘II Gala SuperArte’ concluyó con la guitarra y la voz de Joaquín Crespo, que interpretó el tema inédito, creado para la gala, ‘Un rincón para soñar’, el lema también de esta gala que ya es parte de la historia de la Fundación Rincón Béjar.