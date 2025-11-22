El CAB Estepona recibe al Basket Zaragoza tras el parón FIBA

No se marchó el equipo con buenas sensaciones al parón, tras realizar probablemente el peor partido de la temporada y dejar entrever que con un nivel habitual podrían al menos haber competido el encuentro ante Perfumerías Avenida. Pero eso ya es pasado y, tras unos días de vacaciones, el grupo trabaja para llegar lo mejor posible a su partido ante Basket Zaragoza. Será ante su público y tras una buena semana de entrenamientos, a sabiendas que ante el rival de este fin de semana no vale nada que no sea dar el 100% durante los cuarenta minutos de partido.

De vuelta al Pineda

Después de debutar en la categoría en La Lobilla, este será el primer gran partido del club en el Pabellón JA Pineda, con un público expectante que a buen seguro volverá a llenar el recinto, como ya hicieran ante Innova-TSN Leganés (las últimas entradas siguen a la venta) unas semanas atrás, mostrando el apoyo al equipo y las ganas de baloncesto femenino del máximo nivel que hay en Estepona y alrededores.

Llega a la Costa del Sol otro de esos proyectos ACB en los que se apuesta por el femenino desde hace unas temporadas, logrando la Copa de la Reina tres campañas atrás y siendo actualmente equipo de Euroliga, competición que además disputará su Final Six en la cancha del cuadro maño. Una plantilla cargada de internacionales con sus diferentes selecciones y entrenada por Carlos Cantero que en casa se muestra intratable -son el único equipo que ha podido doblegar a Spar Girona-, pero que lejos del Príncipe Felipe está mostrándose más irregular a lo largo de los partidos, si bien su amplia plantilla, con 12 jugadoras de gran nivel, y alto ritmo anotador les convierte en una de las favoritas para luchar por los títulos a nivel nacional esta temporada.

Francis Tomé, confiado

El técnico malagueño del Ingeniería Ambiental CAB Estepona ha hablado sobre el choque de su equipo este domingo ante Basket Zaragoza 2002 antes de finalizar la semana de entrenamientos, asegurando que, para muchos, la del cuadro maño “es la mejor plantilla de la liga” y si bien el recibir a equipos de este nivel en el Pineda no es más que “un premio” al trabajo de las últimas temporadas, quiso dejar claro que una vez en Liga Femenina Endesa hay que disputar los encuentros de igual a igual: “No podemos tomarlo como una fiesta, estamos trabajando para ganar el partido y sabemos que tenemos que dar nuestra mejor versión para lograrlo”.

Oportunidad

Tomé, consciente de que el rival tiene un partido vital en competición europea este miércoles -y que su técnico aseguró que es el encuentro importante de la semana y que el enfrentamiento ante el Ingeniería Ambiental CAB Estepona debía servir como “un entrenamiento” para ese duelo-, que muchas de sus jugadoras han estado con sus respectivas selecciones y que comenzaron la semana de trabajo más tardes que el cuadro esteponero, quiso dejar claro que si bien “hay muchas cosas que no dependen de nosotras y nos pueden ayudar”, lo más importante es que el equipo dé “su mejor versión” y tener claro que “no es un partido imposible de ganar”. Para ello, como siempre, será clave una afición que apretó como la que más para aupar al equipo a su primera victoria en la competición en los minutos finales ante Innova-TSN Leganés y a la que el técnico malagueño le pide ese extra este domingo: “Para nosotras los partidos de casa son muy importantes y el público tiene que ser fundamental, desde el primer minuto y durante los 40 de partidos”.