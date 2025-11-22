David Arroyo logra su segunda Bokerón Bike

Los bellos parajes del Parque Natural de los Montes de Málaga volvieron a ser el escenario este sábado de una nueva edición, la décima, de la Bokerón Bike. El excorredor profesional de Movistar Team, Caisse d'Epargne o la ONCE David Arroyo (Talavera de la Reina, 1980), volvió a imponerse en una prueba que ya venció en 2023. Dos miembros del Trujillo Team, Francisco Jesús Corpas Aguilar y José Antonio Trujillo, ocuparon el segundo y tercer lugar de la prueba. Carmen Martín venció en la prueba femenina . La victoria final en Gravel de Sergio Pérez Urbane y, en féminas, de Esther Maqueda.

Arroyo, ganador de etapa en la Vuelta a España y segundo en el Giro de Italia de 2010, que actualmente forma parte del saff de masajistas del equipo Orbea Factory Team fue el gran dominador volvió a ser, como en 2023. El talaverano se marchó en solitario desde los primeros kilómetros, imponiéndose a la juventud de los corredores del equipo de Trujillo. Tres ciclistas intentaban dar caza a Arroyo buscando reeditar el triunfo del año pasado de José Antonio Trujillo, pero en ningún momento estuvieron cerca de lograrlo y el exciclista profesional se acabó imponiendo por segunda vez en la prueba malagueña, con un tiempo de 2:40:20, una distancia de casi diez minutos respecto al segundo clasificado. Los dos miembros del CDC Trujillo entraron juntos en la línea de meta, ocupando la segunda plaza Francisco Jesús Corpas Aguilar y la tercera José Antonio Trujillo, quien no pudo repetir victoria.

El podio de las pruebas femeninas absolutas y de gravel. / L.O.

En mujeres, Esther Maqueda sí pudo repetir su victoria del año pasado, pero en esta ocasión lo hizo en la modalidad de Gravel. La sevillana de Los Palacios continúa con su idilio en tierras malagueñas, mientras deja paso a sabia nueva en la modalidad de Mountain Bike, donde hubo doblete del CDC Trujillo, con la victoria final de Carmen Martín Baena, con un tiempo de 3:37:27, por delante de su compañera Laura Palma Ortiz. En la modalidad de gravel masculino, la victoria fue para Sergio Pérez Urbane, también del CDC Trujillo, quien se impuso sobre el jienense Manuel “Triki” Beltrán y Miguel López Solano, también de su equipo.

Podio del gravel masculino, prueba que se llevó Sergio Pérez Urbane, por delante de Manuel “Triki” Beltrán y Miguel López / L.O.

En la Bokerón Bike Adventure, la prueba corta, la victoria final correspondió a Moisés Gallardo Chicano; el segundo lugar, para Juan Alaminos Quesada; mientras que la tercera posición la ocupó Daniel Eladio Pérez Mur. En féminas, la victoria fue para Sara Cantalapiedra Morales, mientras que Fiebig Antje se llevó el segundo puesto. El podio lo cerró María José Lepez Ortiz con su tercer lugar. El recorrido, de 34 kilómetros por vuelta, fue muy exigente, aunque en esta ocasión las lluvias de esta semana dejaron el circuito en unas fantásticas condiciones para la práctica del deporte de la bicicleta.

El acto de entrega de premios contó con la presencia del director de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, junto a Enrique Gónzalez, director comercial de Deporinter. La prueba contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, Montes de Málaga, Navarro Hermanos, Infisport, Talleres Solis o SportDirect Radio entre otros.