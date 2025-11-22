España planta cara a Fiyi, pero se desmorona al final (33-41)

La selección española de rugby ha cerrado este sábado en Málaga la ventana de partidos internacionales de noviembre con un pleno de derrotas al caer este sábado en un amistoso ante Fiyi (33-41) en el Ciudad de Málaga, donde, sin embargo, exhibió un fantástico momento de forma que le llevó a rivalizar hasta el límite con la cuartofinalista del pasado Mundial. Buena entrada del estadio municipal que lució casi lleno con más de 10.000 espectadores.

La haka de Fiyi / "Gregorio Marrero " / LMA

A pesar del dominio inicial de Fiyi, con el malagueño Alberto Carmona llevando el delirio al graderío gracias a su placaje salvador a dos metros de la línea de ensayo, la primera anotación fue española y corrió a cargo de Tani Bay, muy atento para posar el oval tras una carga de sus delanteros.

Los polinesios replicaron mediante Elia Canakaivata, que recogió un pase con el pie de Isaiah Armstrong, y se pusieron por delante -después de un golpe de castigo de Gonzalo López Bontempo desde casi 60 metros- gracias a una espectacular acción individual de Jiuta Vainiqolo, quien sirvió en bandeja a Simione Kuruvoli.

Disputa en un saque de banda (touch). / Gregorio Marrero " / LMA

15-14 al descanso

Un balón pescado en un 'ruck' por Raphael Nieto propició el último ataque de la primera parte de España, que se fue al descanso con ventaja (15-14) merced al posado en el banderín derecho de Alejandro Laforga, habilitado por un pase tenso del medio de melé Tani Bay, el jugador más destacado de la selección nacional.

Una irrupción de Kuruvoli por el lado cerrado ponía por delante a Fiyi al comienzo del segundo periodo y parecía decantar el choque definitivamente, pero España todavía tuvo arrestos para volver a dar la vuelta al marcador gracias a Tani Bay, quien completó su doblete tras interceptar una transmisión del adversario.

Una melé durante el choque / Gregorio Marrero " / LMA

A falta de un cuarto de hora, Vicente Boronat culminó un poderoso encadenamiento 'touche-maul' de la delantera española y estiró la ventaja hasta más allá de un ensayo transformado (33-24), si bien esos quince minutos en los que la fuerza física deciden los encuentros fueron letales para el combinado nacional.

Exhaustos por un esfuerzo defensivo descomunal, los 'Leones' no pudieron frenar la acometida de Atunaisa Sokobale a diez metros de su línea de marca, perdieron la carrera con Joji Nasova en pos de una patada rastrera y fueron sentenciados con un golpe de castigo de Armstrong que certificó el parcial de 0-17 y el, muy honorable, 33-41 final.