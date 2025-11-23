Tenis
Copa Davis: España-Italia: Pablo Carreño - Matteo Berrettini, en directo
Ferrer mantiene su idea: Carreño y Munar en individuales; Granollers y Martínez en dobles
EFE
El capitán de la selección española repite por tercera vez formación para la gran final de la Copa Davis, con Pablo Carreño y Jaume Munar en individuales y, si fuera necesario, con Marcel Granollers y Pedro Martínez en dobles.
Abrirá la eliminatoria, la primera final de España en seis años, la undécima de su historia, Pablo Carreño. Se medirá el asturiano, número 89, a Matteo Berrettini, número 56 del mundo. El enfrentamiento entre ambos está parejo, con empate a uno en dos duelos disputados en 2022.
El segundo duelo emparejará a los números uno de cada equipo. Munar, después de batir a Jiri Lehecka y caer ante Alexander Zverev, se enfrenta a Flavio Cobolli. El cara a cara entre balear y florentino -romano de adopción- se salda con una victoria en favor de Munar, conseguida en 2025, durante el Masters 1.000 de Shanghai.
En caso de empate, el duelo se decidirá en los dobles. Granollers y Martínez han ganado los dos partidos que han disputado, mientras que Simone Bolelli y Andrea Vavassori, semifinalistas de la reciente Copa de Maestros, no han saltado a pista.
Cabe la posibilidad de que, en caso de llegar al partido de dobles, Filippo Volandri, capitán italiano, cambie la pareja elegida, pues lo permite el reglamento.
España persigue su séptima 'Ensaladera', mientras que Italia quiere su cuarta, la tercera consecutiva.
