La FIA investiga a McLaren: Norris y Piastri pueden ser descalificados

Podría haber bombazo de última hora en el GP de Las Vegas. La FIA investiga a los dos McLaren tras el GP de Las Vegas por exceso de desgaste en el fondo plano del coche. El grosor de la plancha que midieron los comisarios fue inferior a los 9 milímetros reglamentarios, así que Norris (2º) y Piastri (4º) apuntan a una doble descalificación.

Al finalizar la carrera, el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer se ha personado en el box de McLaren y al parecer ha reportado una irregularidad en los coches de Lando Norris y Oscar Piastri, lo que podría poner en peligro sus resultados de este domingo. Norris es líder destacado del Mundial, con 30 puntos sobre su compañero, que ha acabado y 42 respecto a Max Verstappen, que ha ganado el gran premio y sería el gran beneficiado de haber sanción.

La FIA ha detectado un posible incumplimiento técnico relacionado con el desgaste del skid plate y si se confirman sus sospechas, habrá sanción.

De acuerdo con el informe técnico emitido tras la carrera, los comisarios revisaron el desgaste del patín en ambos coches y realizaron mediciones específicas en la zona posterior, siguiendo los parámetros establecidos en la documentación de legalidad que el propio equipo McLaren había entregado.

La evaluación se llevó a cabo conforme a lo indicado en la Directiva Técnica TD039 M, apartado 1.2 b) i) y la FIA determinó que el espesor del skid plate en ambos monoplazas era inferior a los 9 milímetros de lo permitido, el mínimo obligatorio establecido en el Artículo 3.5.9 e) del Reglamento Técnico de Fórmula 1. Este componente es fundamental para garantizar que los coches no circulen demasiado cerca del suelo, lo cual podría proporcionar ventajas aerodinámicas indebidas.

Dependiendo de la interpretación de las circunstancias, las consecuencias podrían ir desde la pérdida de posiciones hasta la descalificación de la carrera.Por ahora, McLaren no ha emitido un comentario oficial, a la espera de la resolución final por parte de los comisarios.