Oviedo salva un punto ante un Rayo que desaprovechó penalti y superioridad numérica

El Real Oviedo, que fue muy superior a su rival durante el primer tiempo de la mano de Santi Cazorla, terminó salvando un punto tras quedarse con uno menos a los pocos minutos de la segunda mitad y después de que el Rayo Vallecano desperdiciase un penalti, lanzado por Isi Palazón y rechazado por Aaron Escandell.

Santi Cazorla era la gran novedad del Real Oviedo cuando salieron las alineaciones, pero debido a un proceso vírico David Carmo se fue a vestuarios durante el calentamiento y su lugar en el centro de la zaga lo ocupó Dani Calvo; por su parte, Iñigo Pérez sustituyó al lesionado Pedro Díaz con Camello y Óscar Valentín entró en el centro del campo por Ciss.

El Real Oviedo estuvo mejor que el Rayo desde el principio y eso se debió a la brillante actuación de un Santi Cazorla que, en su segundo partido como titular del curso y tras más de un mes parado por lesión, dominó el encuentro a su antojo desde que tocó el primer balón.

El Rayo no era capaz de imponer su juego, el Oviedo se la daba a Cazorla para que la presión vallecana fuese menos eficaz y a los 20 minutos el venezolano Salomón Rondón marcó, pero en fuera de juego; tras un cabezazo de Álvaro García, falta al larguero del propio Cazorla cuando ya había superado a Batalla.

Con Mendy sufriendo mucho ante la buena presión de Fede Viñas, las últimas ocasiones del primer tiempo fueron también azules, que claramente estaban siendo mejores: Batalla, el mejor del Rayo, desvió a córner un chut lejano de Ilyas Chaira.

El segundo tiempo arrancó con ambos equipos tanteándose, pero a los siete minutos todo saltó por los aires para el Oviedo: Ilyas Chaira perdía el balón y después le hacía una durísima entrada a Isi que Quintero González sancionó con roja directa sin dudar.

El jugador del Real Oviedo Federico Viñas controla la pelota durante el partido de LaLiga. / Paco Paredes / EFE

El Rayo empezó a dominar a un Oviedo en inferioridad numérica, pero dicha superioridad no se traducía en ocasiones hasta que, pasada la hora, Agudín, que había entrado en el campo en sustitución de Rondón, pisó dentro del área a Jorge de Frutos y provocó un penalti. Aarón Escandell, sin embargo, intuyó el lanzamiento de Isi y salvó a su equipo (m.67).

Diez minutos después, un disparo de Unai López se estrelló en el larguero en la última gran ocasión del equipo de Iñigo Pérez, que no volvió a poner en apuros a un Oviedo que, a pesar de estar con uno menos, supo defenderse e incluso llegar de vez en cuando al área rival.

Ya en el descuento, Pathe Ciss fue expulsado por roja directa tras un manotazo sobre Costas y el partido acabó con un 0-0 que no le vale a ni a los azules, que siguen sin ganar con Luis Carrión, ni al Rayo.