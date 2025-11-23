Remontada sin premio para el CAB Estepona (70-75)

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona perdió ante su público ante un rival como el Casademont Zaragoza, que partía como claro favorito (70-75). Sin embargo, detrás de ese marcador se oculta una remontada bastante meritoria y que estuvo a punto de otorgarle la victoria. Las aragonesas llegaron a vencer por más de 20 puntos.

Una Madison Conner estelar y una Leia Dongue clave en el tercer periodo propiciaron ese acercamiento en el marcador de cara a la resolución final del choque. Las locales sólo gozaron de una renta favorable en el tanteo, la del triple inicial de Sika Kone. Jugaba muy fácil el equipo de Carlos Cantero, que con una simple circulación de balón encontraba pasillo para canastas fáciles o a Aminata Gueye cerca del aro. Y es que la francesa sumaba ocho puntos en los primeros seis minutos siendo imparable cerca del aro.

Las visitantes tuvieron que emplearse a fondo para poder imponerse en suelo esteponero. / L. O.

Aunque Madison Conner trataba de no quedarse atrás en el apartado anotador, con siete puntos en el mismo tiempo, el equipo no lograba encontrar a sus jugadoras en la pintura. Una canasta de la exterior estadounidense y una buena transición de Maddie Garrick ponían el 12-15 en el luminoso y obligaba a Cantero a parar el partido con 3’52” por jugar de primer periodo. Ahí subieron un punto el nivel de intensidad y en poco más de un minuto habían logrado un 2-6 robando balones y logrando canastas fáciles que hacía que ahora fuera Francis Tomé quien tuviera que solicitar el minuto. No sirvió de mucho, porque la dinámica continuó con otro 2-9 de parcial antes de que Ceci Muhate anotara un triple.

El cuarto finalizaba 19-30 sin que se le sancionara una sola falta a las visitantes. Mucho cambió el ritmo y, sobre todo, el acierto en el tramo inicial del segundo periodo. Apenas 4-2 de parcial en casi cinco minutos cuando el técnico malagueño solicitó un tiempo muerto para una jugada en la que restaban medio segundo. No salió la pizarra y ahí llegó un punto de inflexión: 0-8 para las visitantes, de nuevo robando balones y saliendo a la contra fácil.

Sensaciones malas

No paró la bola de nieve, pues en los siguientes minutos el Ingeniería Ambiental CAB Estepona recibió un 2-16 que ponía el marcador en 25-46, la máxima diferencia en el electrónico. Tan solo un triple de Conner y una canasta tras recuperación de Leia Dongue permitieron ir a vestuarios con una diferencia por debajo de la veintena (32-48), aunque las sensaciones fueran igualmente malas.

El equipo esteponero salió sin embargo muy renovado tras el descanso, con la energía extra que pareció faltar en algunos momentos para igualar la propuesta de Casademont Zaragoza. Con un parcial de 7-0 liderado por Dongue, que sumaba 11 en su cuenta particular, en apenas dos minutos y medio comenzaban las de Tomé a creer y a acercarse en el luminoso. Lo tuvo que parar Cantero tras un triple de Conner (44-50) cuando restaban 5’56” y el parcial era de 12-2 tras el descanso.

Con 13 abajo

Reaccionó bien el equipo maño con un 3-11 en tres minutos y Leite tras una recuperación ponía el 47-63 y provocaba el tiempo muerto de Tomé, que logró que las suyas mejoraran en ese tramo final para irse 52-65 abajo a los últimos diez minutos. Costó arrancar en el último periodo, pero aunque en los primeros 90 segundos apenas una canasta de Sika Kone subía al marcador, Cantero paraba el partido. No le gustaban las sensaciones al entrenador de Basket Zaragoza y no le faltaba razón: la maliense empezaba a producir y con tres tiros libres más un triple sobre la bocina de Marta Ortega el Pineda se venía arriba. 60-65 y 6’30” por jugar.

Entonces empezó a alocarse el encuentro y las visitantes, en ese ritmo frenético, sacaban rédito. Fueron cinco puntos seguidos y Tomé se veía a esas alturas obligado a detener el partido. Supo mantener esa decena de puntos el cuadro zaragozano en los minutos finales, aunque nunca se rindió el Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que con un triple de Kone se situaba a cinco a falta de 25 segundos. Las zaragozanas desde ahí supieron jugar largo para asegurar una victoria que les permite continuar en lo más alto de la clasificación.

Ficha técnica

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 70 (19-13-20-18): Gretter (7), Conner (21), Garrick (2), Kone (15) y Aijanen (0) -quinteto inicial-, Dongue (15), Muhate (5), Masiá (0), Gea (2) y Ortega (3).

Casademont Zaragoza 75 (30-18-17-10): Flores (2), Leite (13), Pueyo (7), Fingall (13) y GuEye (12) -quinteto inicial-, Ortiz (7), Hempe (4), Vorackova (10), Oma (2), Hermosa (0) y Mawuli (5).