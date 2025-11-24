OVB Málaga organiza el Torneo de Pádel Solidario 2025

La Dirección de OVB Málaga anunció este lunes la celebración del Torneo de Pádel OVB Solidario, que tendrá lugar del 28 al 30 de noviembre en las instalaciones del Real Club El Candado. El evento se enmarca dentro del compromiso de la compañía con la responsabilidad social corporativa y el apoyo a iniciativas deportivas y sociales de relevancia en la provincia.

El torneo tiene como finalidad recaudar fondos para FMAEC (Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer) y Candado Solidario, entidades referentes por su labor con pacientes oncológicos, personas con diversidad funcional y colectivos vulnerables.

Presentación oficial del torneo

La presentación institucional del evento se celebrará el miércoles 26 de noviembre, a las 12:00, en la sede corporativa de OVB Málaga, situada en la calle Góngora 16.

Compromiso social y deportivo

Los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a programas de asistencia psicológica, inclusión, deporte adaptado y apoyo comunitario desarrollados por FMAEC y Candado Solidario.

Estructura del torneo

El torneo contará con varias categorías masculinas, femeninas y mixtas, ofreciendo premios y regalos para todas las categorías y diversas atenciones para los participantes. Las inscripciones están disponibles a través de la app VOLA.

Valor añadido de OVB Málaga

