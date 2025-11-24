Pádel
OVB Málaga organiza el Torneo de Pádel Solidario 2025
La cita tendrá lugar del 28 al 30 de noviembre en el Real Club El Candado
La Dirección de OVB Málaga anunció este lunes la celebración del Torneo de Pádel OVB Solidario, que tendrá lugar del 28 al 30 de noviembre en las instalaciones del Real Club El Candado. El evento se enmarca dentro del compromiso de la compañía con la responsabilidad social corporativa y el apoyo a iniciativas deportivas y sociales de relevancia en la provincia.
El torneo tiene como finalidad recaudar fondos para FMAEC (Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer) y Candado Solidario, entidades referentes por su labor con pacientes oncológicos, personas con diversidad funcional y colectivos vulnerables.
Presentación oficial del torneo
La presentación institucional del evento se celebrará el miércoles 26 de noviembre, a las 12:00, en la sede corporativa de OVB Málaga, situada en la calle Góngora 16.
Compromiso social y deportivo
Los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a programas de asistencia psicológica, inclusión, deporte adaptado y apoyo comunitario desarrollados por FMAEC y Candado Solidario.
Estructura del torneo
El torneo contará con varias categorías masculinas, femeninas y mixtas, ofreciendo premios y regalos para todas las categorías y diversas atenciones para los participantes. Las inscripciones están disponibles a través de la app VOLA.
Valor añadido de OVB Málaga
OVB Málaga ofrece un modelo de asesoramiento integral basado en: Reducción de costes aseguradores, herramientas de ahorro e inversión personalizadas y gestión hipotecaria y análisis financiero. Todo ello mediante un servicio totalmente gratuito para el cliente.
