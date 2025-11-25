Carreras de Montaña
Gran acogida de la última prueba de la VIII Copa Provincial de Carreras por Montaña en Tolox
La cita de la prueba patrocinada por la Diputación de Málaga, el Trail Tolox Sierra de Las Nieves, reunió a cientos de corredores en su clásica 29ª edición
El Parque Nacional Sierra de las Nieves, al noroeste de la provincia de Málaga fue el escenario elegido para este encuentro. La carrera, organizada por el Ayuntamiento de Tolox, contó con un recorrido homologado por la Federación Andaluza de Montaña, Escalada y Senderismo, y ya ayuda de un gran grupo de voluntarios para que todo saliera a la perfección.
La prueba contó con dos distancias, una de 27 Km, con desnivel de 1600 positivo negativo y otra modalidad más corta, de 13 Km, para atletas menos exigentes.
Tras esta última prueba, siguen siendo líderes de la Copa Sergio Jiménez Ríos (Club Triatlón Coín) y Olga Morinigo Gaona (Grupo Alpino Benalmádena), que este año no han podido participar en la prueba porque se encontraban en el Campeonato Andaluz por selecciones provinciales en Puerto Serrano, representando a la provincia de Málaga.
Clasificaciones
Los vencedores del Trail (27 kilómetros) en categoría Femenina:
1 Beatriz Sánchez Zambrana (Grupo Alpino Benalmádena)
2 Tania Lorca De Gracia (WERUN)
3 Cristina Verdun Garcia (Club Deportivo Camaleones Trail Runners)
Categoría Masculina:
1 Kamed Mohamed Mizzian (Independiente)
2 Miguel Romero González (C. Huma Trail)
3 Emilio José Cabello Núñez (Brothers Sister Trail)
