Málaga reúne a 120 jugadores internacionales de ajedrez

El XIX Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Málaga congregará a 120 jugadores de nueve nacionalidades diferentes, este fin de semana, en las instalaciones de la Colección del Museo Ruso de Málaga. El proceso de inscripción estará abierto hasta el jueves 27 de noviembre o hasta agotar las plazas disponibles.

El torneo tiene inscritos jugadores que representan a distintos países, entre los que están España, Ecuador, Grecia, Alemania, China, Países Bajos o Colombia. Se trata de un torneo sub-2400, es decir, que son jugadores profesionales, pero sin llegar a ser maestros internacionales o grandes maestros.

También habrá actividades paralelas al evento principal en la plaza de Tabacalera. Entre las actividades programadas, está prevista la presentación de un libro dedicado al ajedrez y también un concurso de pintura en el que los concursantes deberán recrear a los jugadores, entre otras.

El torneo está organizado por la Delegación Malagueña de Ajedrez y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Colección del Museo Ruso, Fundación Amigos del Museo Estatal Ruso (FAMER) y la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz-Picasso y Fugaro. Esta es la 4ª edición que se celebra en este espacio.

Por último, los premios consisten en trofeos y medallas, además de 3.000 euros en metálico repartidos entre las distintas categorías. La competición dará comienzo el viernes a las 15.00 horas y continuará durante la jornada del sábado y la mañana del domingo. La entrega de premios tendrá lugar el domingo 30 de noviembre a las 15.00 horas.