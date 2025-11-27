Carolina Navarro atrasa su retirada y ya está en los octavos de México

Carolina Navarro vive sus últimos días como jugadora profesional de pádel, pero promete hacer magia hasta el último momento. Acapulco acoge el último torneo de la temporada regular, que escribirá el punto y final definitivo a más de 30 años en la elite de la malagueña. Sin embargo, ese momento va a tener que esperar un poco más después de ganar junto a su compañera Melani Merino a la pareja Virginia Riera-Ana Catalina Nogueira por 7-5 y 6-1.

Pase a los octavos de final

El partido comenzó igualado, con cada dupla conservando el saque, hasta que la portuguesa y la argentina consiguieron el break para poner el 3-4 en el primer set. Sacaban para encaminar el triunfo en la primera manga, pero la malagueña y su compañera se rehicieron para responder con otro juego de rotura. El partido llegó al 5-5 y las españolas dieron un golpe sobre la mesa para sellar el 7-5.

Poco tuvo que ver el segundo set, al servicio por completo de Merino y Navarro que, a sus 49 años, sigue corriendo por la pista, dejando derechas imparables y respondiendo a la exigencia del circuito. Al menos, la malagueña se marchará de la competición con un mínimo de dos victorias, habiendo superado los dieciseisavos de final y eliminando a una dupla de superior ranking.

¿Último baile?

El nivel sube este jueves con unos octavos muy exigentes. Carolina Navarro y Melani Merino se enfrentarán a la octava mejor pareja del ranking, Marina Guinart y Verónica Virseda. ¿El último baile de la malagueña? Las sensaciones son brillantes hasta el momento y seguro que querrá seguir disfrutando del pádel como deportista profesional hasta el último segundo.