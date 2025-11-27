España defiende el título ante Alemania

La Nations League femenina celebra una final que promete emociones fuertes. Este viernes a las 20:45, en un Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern que se espera a rebosar, Alemania y España se enfrentan en el partido de ida por el título continental. La selección española, vigente campeona, tiene el objetivo de revalidar el título y consolidar un ciclo ganador que ya incluye un Mundial y un subcampeonato europeo.

Enfrente, sin embargo, estará una Alemania motivada para romper la hegemonía de la 'Roja' y que solo ha logrado imponerse una vez a las españolas en los últimos duelos recientes, incluida aquella semifinal de la pasada Eurocopa en la que España dio un golpe de autoridad.

Dinámicas opuestas

El conjunto dirigido por Sonia Bermúdez llega a la cita con una sensación de solidez evidente. Su trayectoria hacia la final ha sido impecable: victoria por un contundente 5-0 global ante Suecia, dominando ambas partes de la eliminatoria con un fútbol reconocible, valiente y sostenido por la excelencia técnica de sus referentes en la medular. Bermúdez, que podría estrenar su palmarés como seleccionadora, ha imprimido un sello continuista pero valiente, manteniendo el hambre competitivo de las campeonas del mundo.

Alemania, por su parte, ha atravesado un camino más turbulento. Necesitó apretar hasta el final para doblegar a Francia por 3-2 en el global, exhibiendo momentos brillantes y otros de menor precisión. Su fortaleza reside en su capacidad física, su velocidad en los costados y la aparición de futbolistas jóvenes que han dado un salto adelante en un contexto de exigencia máxima.

España, favorita… pero con bajas sensibles

Sobre el papel, el favoritismo acompaña a España, que no pierde un partido oficial desde febrero. Sin embargo, las ausencias de Patri Guijarro y Salma Paralluelo, dos jugadoras capitales en el plan ofensivo, obligan a reajustar ciertos automatismos y reducen las alternativas en ataque.

Aun así, Bermúdez parece decidida a apostar por el mismo once que funcionó con brillantez en Suecia. La única duda reside en el tridente ofensivo, donde deberá elegir entre Esther González, recién coronada campeona de la NWSL y que se incorporó algo más tarde a la concentración, o Eva Navarro, titular en las semifinales. De la elección dependerá también la ubicación de Claudia Pina, que actuaría de nueve si Eva ocupa la banda derecha. Mariona es fija en el extremo opuesto.

El resto del equipo presenta continuidad absoluta. En portería, Cata Coll se ha convertido en un pilar desde el Mundial 2023. La defensa se sostiene con Ona Batlle y Olga Carmona en los laterales, y Mapi León e Irene Paredes como centrales. En la zona ancha, la hegemonía blaugrana es total: Laia Alexandri actuará como ancla, liberando a las dos reinas del fútbol español, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, encargadas de marcar el tempo, filtrar pases definitivos y sostener la identidad del equipo.

Olga Carmona atendió a los medios antes de la final: "Esta final es a ida y vuelta y estamos preparadas. Lo hemos trabajado todo y estudiado, solo quedan las últimas pinceladas. Se nos hace un poco raro eso de que la final sea a doble partido, pero tenemos la suerte de jugar la vuelta en casa, con nuestra gente. Esperamos que la afición responda". Por su parte, Sonia Bermúdez aseguró que tiene "ganas de que llegue mañana; lo estás deseando desde el lunes. Es un rival durísimo, lo visteis en la Eurocopa anterior: no se rinde nunca, pero vamos a salir a ganar pese a que hay ida y vuelta".