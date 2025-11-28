Carolina Navarro se retira del pádel: adiós a 31 años de leyenda

Acapulco escribió este jueves el punto y final a 31 años de carrera profesional para la malagueña Carolina Navarro. La ciudad de México cierra esta semana la temporada regular del pádel, pero nada será igual en el circuito femenino. Ahora sí, después de todo un año de despedidas, llega la definitiva, la de verdad, la que supone el adiós a las pistas. Eso sí, como jugadora porque tiene en adelante proyectos importantes para seguir haciendo más grande este deporte.

Adiós en México

Se va como se merece, dándolo todo en la pista, en unos octavos de final junto a su compañera Melani Merino. Además de esa primera ronda, derrotaron a la dupla Virginia Riera-Ana Catalina Nogueira, de ranking superior, por 7-5 y 6-1. Se plantaron con dos victorias consecutivas y llegaron hasta los octavos contra Marina Guinart y Verónica Virseda, la octava mejor pareja de la clasificación, pero ese 6-2 y 6-2 acabó con todos los sueños. "Voy a pelear cada partido como si fuera el último", reconocía en su vídeo de despedida y así ha sido.

Se marchó con un abrazo muy sentido de su pareja en la pista y por parte de sus rivales. También de su entrenador y del rival. Mientras, un aplauso constante de la afición allí presenta, pero Carolina no quería despedirse de cualquier forma del que ha sido su modo de vida durante 31 años. Volvió, se arrodilló ante ella y besó varias veces la pista de pádel. Esa a la que volverá sin ser jugadora profesional.

Carolina Navarro vivió uno de sus momentos más emotivos en el adiós al Carpena. / Premier Padel

31 años de carrera

El viaje empezó cuando apenas tenía 18 años. En realidad, la primera raqueta que cogió fue la de tenis, pero rápidamente dio el salto al pádel, cuando se jugaba aún en ese momento con palas de madera y paredes de muro. Entonces, todo esto estaba a año de luz de lo que se ha convertido ahora. Gracias también a figuras como Carolina Navarro, reconocida y admirada por todo el circuito.

Se estrenó al lado de María Silvela, pero fue su dupla con Cecilia Reiter la que empezó a cambiar la historia, la suya personal y también la del pádel. Paula Eyheraguibel, Eli Amatriain, Icíar Montes, Claudia Jensen, María Eulalia Rodríguez, Patrícia Maria Ribeiro, Carolina Orsi o Alejandra Salazar fueron otras de sus compañeras. Melani Merino la acompañó en sus últimos capítulos.

31 años de carrera le han servido para convertirse de forma indiscutible en la 'reina del pádel' gracias a nueve años como número uno, cinco de forma consecutiva, que se traducen en más de 100 títulos de torneos internacionales, 12 veces campeona de España, tres mundiales por parejas, cuatro por equipos y ser una vez campeona de Europa por parejas, por equipos y en categoría mixta.

Premio Málaga al Deporte para Carolina Navarro. Lo entregó José Ramón Mendaza, director de La Opinión de Málaga y Francisco Galnares, CEO de Hyundai Syrluz Syrsa. / Álex Zea

Una temporada de homenajes

Anunció a final de 2024 que a su carrera solo le quedaba un año por delante y este 2025 ha estado dedicado a recibir múltiples homenajes dentro y fuera de la pista. Probablemente, el más especial fue su adiós en el Martín Carpena, con su familia presente, en la ciudad que le vio crecer profesionalmente y revolucionar este deporte. La Opinión de Málaga también le concedió hace un mes el Premio Málaga del Deporte 2025 como reconocimiento a su trayectoria.

"Me iré muy tranquila sabiendo que he dado todo lo que tenía y que he exprimido al máximo cada momento en pista. No lo veo como un final, sino el comienzo de algo nuevo", valoraba hace un año. Descansará, se tomará un respiro y regresará a las pistas de la mano de su asociación 'Palas para todos'. Ahora, ya sí, después de cambiar la historia del deporte con 31 años de carrera de leyenda.