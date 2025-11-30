Fórmula 1
Alonso, crítico: "Este coche es muy dífícil... mucho más de lo que se ve en la tele"
"Es inconducible, tienes desconexiones paranormales... Vamos al 50% y aun así acabamos sin neumático", explica Fernando, que celebra un séptimo puesto "totalmente inesperado" en Qatar
Fernando Alonso terminó séptimo en Qatar y volvió a hacer ‘magia’ tras lidiar con un nervioso Aston Martin. Su compañero Stroll ni acabó la carrera, pero los ocho puntos del asturiano (seis este domingo y dos en el sprint) permiten que el equipo de Silverstone consolide la séptima plaza en constructores.
Alonso adelantó a Hadjar y Russell en la primera vuelta y defendió el sexto puesto hasta cometer un durísimo trompo que le hizo caer al octavo, aunque luego ganó una plaza por un pinchazo del francés.
¿Contento? le preguntaban tras la carrera: “Jolín, imagínate. He sumado 30 puntos en todo el año y ocho aquí… En carrera no pensaba de ninguna manera acabar séptimo. Con los brazos abiertos cogemos este resultado”, ha dicho con máxima sinceridad.
“Mejor imposible, desde la salida fue todo muy bien. Después aguantamos ahí, hasta que hicimos un 360º, el coche es totalmente inconducible. Perdí el coche por desgracia y pude seguir por suerte en un circuito como Qatar, con escapatorias amplias, en otra pista habría terminado en la grava”, ha reconocido Fernando
El asturiano ha vuelto a mostrarse crítico: “No podemos empujar, acabamos con el neumático delantero. Vamos al 50% y aun así acabamos sin neumático. Este coche es mucho más difícil de conducir de lo que se ve por la tele”, ha espetado Alonso ante las cámaras de DAZN.
En declaraciones a la prensa española ha insistido al respecto: “Ibamos tranquilos, pero este coche tiene desconexiones paranormales. No sé cómo llamarlas. El sábado perdí el tren delantero durante tres o cuatro curvas y en una me salí a la gravilla girando el volante a tope, no tenía ruedas delanteras. Y este domingo fueron las ruedas traseras y tuve un latigazo. Somos hipersensibles al viento, estamos siempre en el filo de la navaja”.
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- Málaga se prepara para un diciembre lluvioso: cambios en el clima y temperaturas bajas
- Este pueblo de Málaga rinde homenaje a los guisos de siempre con un fin de semana de degustaciones y conciertos
- La villa romana mejor conservada de Andalucía y que miles de viajeros aún no saben que existe
- La calle Larios enciende sus luces de Navidad, estreno de la ‘Natividad de luz’
- Un parque en Málaga con diez hectáreas de barbacoas, toboganes y senderos con vistas al mar
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones