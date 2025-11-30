El CAB Estepona acaricia la proeza en Valencia (82-74)

El CAB Estepona no pudo culminar la proeza en tierras valencianas, después de dominar en el tanteo por diez puntos de renta y pese a su mal arranque (82-74). El cuarto definitivo resultó favorable a un Valencia Basket que tuvo que sacar su mejor versión. En esta ocasión lideraron la faceta ofensiva Garrick (17), Dongue (17), Kone (13) y Conner (11).

La primera ventaja en el marcador fue para el Ingeniería Ambiental CAB Estepona: Sika Kone ponía el 0-2, pero pronto llegaba un parcial de 8-0 -incluyendo dos personales de Anniina Aijanen- en menos de dos minutos y medio de juego, que rompía Madison Conner con un triple desde la esquina en su segundo intento, aunque María Araújo respondía en el siguiente ataque (11-5, min. 4) en el otro lado de la cancha.

Los lanzamientos llovían en una y otra zona, hasta cinco con el que sumaba Kone (16-10) con cuatro minutos por jugar, pero la circulación de balón de las jugadoras de Rubén Burgos siempre les permitía encontrar situaciones de tiro y habían logrado abrir una primera diferencia en el marcador.

Restaban aún tres minutos de cuarto y el Ingeniería Ambiental CAB Estepona ya había encajado una veintena de puntos (20-12), demostrando Valencia Basket el potencial anotador que, tras un inicio de temporada más dubitativo, estaba viéndose en sus últimos partidos. Leia Dongue primero y una canasta y adicional de Kone más tarde acercaban a las de la Costa del Sol (20-17) en el luminoso del Roig Arena.

Una canasta de Meli Gretter tras tiempo muerto de Francis Tomé acercaba a las suyas a uno (22-21) y aunque la última bola fue para Ingeniería Ambiental CAB Estepona, no pudieron lanzar a canasta. Maddie Garrick, tras rebote ofensivo, volvía a poner a las visitantes por delante, pero un triple de Leo Fiebich (25-23) devolvía la renta a favor del cuadro taronja.

Había logrado el cuadro visitante frenar el vendaval ofensivo de Valencia Basket y, tras un robo que acabó con canasta a placer de la australiana (27-25), Burgos tuvo que solicitar tiempo muerto cuando aún restaban 6’44” para el descanso. Lograba anotar cinco puntos seguidos el equipo local, pero respondía con 0-8 el equipo de Tomé, culminado por un triple de Garrick (32-33, min. 16).

Rompió el parcial Leti Romero tras robar la bola en media pista, pero las jugadoras del Ingeniería Ambiental CAB Estepona estaban dispuestas a demostrar que no estaban de turismo en el Roig Arena y a pesar de que las locales no bajaban el ritmo (39-37) y no permitían que llegaran balones a Conner.

Un triple de Marta Ortega devolvía la ventaja (41-42) con 33 segundos por jugar y Burgos consumía un nuevo tiempo muerto. Buenavida sumaba para las locales, pero Kone desde el tiro libre permitía al cuadro costasoleño marcharse al descanso con ventaja en el luminoso del Roig Arena: 43-44.

Las pérdidas de balón provocaron que bajara el ritmo anotador en el inicio de tercer cuarto, lo que aprovechó Garrick para poner la máxima hasta el momento, que Conner desde ocho metros aumentaría hasta seis (45-51) con seis y medio por jugar. Un nuevo lanzamiento exterior de la australiana, aunque pisando, desembocaba en tiempo muerto de Valencia Basket, que veía cómo en cuatro minutos el parcial era de 2-9 y las suyas estaban ocho puntos por detrás en el marcador.

Un nuevo triple de Fiebich, que ya sumaba 12 puntos, acercaba a las locales, pero no se amedrentó en ningún momento el Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que veía cómo avanzaban los minutos y la renta no bajaba (48-57, min. 27) en el luminoso del Roig Arena. La cuarta personal de Kayla Alexander otorgaba dos tiros libres a Kone, que anotaba uno ponía la renta en la decena por primera vez. No pudo cerrar con canasta el cuarto el cuadro visitante (53-60) a pesar de que Garrick tuvo un triple liberado.

La alero alemana abría el marcador del último cuarto tras un mal pase de Marina Gea y tras un intercambio de canastas el Roig Arena comenzó a apretar para tratar de ayudar a las suyas. Queralt Casas sumaba desde la línea de cuatro sesenta para poner a tres a las suyas (59-62) y Buenavida sumaba en una penetración. Tomé lo tenía que parar después de que las suyas erraran cuatro ataques y con 7’01” por jugar la diferencia se hubiera reducido a su mínima expresión: 61-62.

Fiebich, desde el tiro libre, igualaba el marcador y Awa Fam en la pintura devolvía la ventaja a las suyas después de muchos minutos (desde el 45-44 en el primer minuto de tercer cuarto). Quedaban seis minutos y Conner no bajaba los brazos: nuevo triple de la estadounidense al que respondía la alero alemana de Valencia Basket en el siguiente ataque (67-65) y tras un nuevo error ofensivo y canasta de Fiebich, Tomé paraba el partido. Restaban 5’02” y el parcial en el último periodo era de 16-5 para el conjunto local.

Dos canastas seguidas de Dongue igualaban el marcador, pero una canasta de Hind Ben Abdelkader y un despiste defensivo que dejaba sola a Fiebich ponían el 74-69 con tres minutos por jugar. Respondía la mozambiqueña con una canasta y adicional, siendo la jugadora que buscaba el equipo casi en cada ataque en este tramo de partido. No pudo aguantar el tirón taronja el Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que veía cómo el equipo de Euroliga sumaba casi en cada ataque hasta ponerse diez arriba (82-72) antes de que Dongue rubricara el 82-74 definitivo.

Ficha técnica

Valencia Basket 82 (22-21-10-29): Romero (13), Buenavida (11), Fiebich (27), Araújo (5) y Fam (12) -quinteto inicial-, Saravia (-), Casas (4), Ben Adelkader (8), Lekovic (0) y Alexander (2).

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 74 (21-23-16-14): Gretter (4), Conner (11), Garrick (17), Kone (13) y Aijanen (0) -quinteto inicial-, Dongue (17), Muhate (7), Bourgarel (-), Masiá (0), Gea (2) y Ortega (3).