Festín de España ante una inofensiva Georgia

España cerró la primera Ventana de Clasificación para el Mundial 2027 con una paliza a Georgia (90-61) y de paso vengar la derrota sufrida por el combinado español en el pasado Eurobasket, y que acabó dejando fuera al equipo de Scariolo de los octavos de final. Una España muy dinámica en ataque, y con tres buenos cuartos en defensa, anularon a los georgianos, con Yusta como estilete ofensivo (17).

Shengelia abría el marcador con un triple, en un duelo que no iba a resultar tan sencillo como el vivido ante Dinamarca. El jugador azulgrana era el más incisivo en ataque y Salvó cometía muy pronto su segunda falta con los georgianos dominando (2-9). Los de Mateo sumaban cuatro faltas en apenas cuatro minutos en un pobre inicio español.

Reyes anotaba el primer triple para despertar al equipo español (5-11) al que le costaba romper la defensa visitante. La respuesta española llegaba desde el triple. Aunque Georgia anotaba con facilidad (8-15) sin que Mateo decidiera pedir tiempo. Aunque otro triple de Sanadze finalmente obligaba al técnico español a parar el duelo (8-18, min.6).

Osobor y Paulí, dos de los destacados en Dinamarca, entraban en juego. Yusta anotaba su primer triple para recortar distancias, con una España claramente a remolque, muy blanda en defensa y sin demasiadas ideas en ataque.

Paulí puso energía a su entrada en el duelo ante Georgia / FEB

Lesión de Osobor

Osobor sufría un fuerte golpe en la parte interna de la rodilla que le obligaba a dejar el duelo en brazos de Shengelia. Mala pinta tenía ese golpe, perdiendo Mateo a un interior. Con dos buenas acciones de Lluís Costa, España cerraba el primer cuarto solo tres puntos abajo (19-22), un buen resultado visto el pobre juego español en los primeros 10 minutos.

Subió la intensidad defensiva de España aunque McFadden empezaba a mostrar su habilidad ofensiva para mantener a Georgia delante (23-29). Los triples de Cardenas y Paulí lograban igualar el duelo (29-29) en el mejor momento de España, pudiendo correr y realizar buenas transiciones.

Un triple de Busquets y otra canasta de Guerra daba la máxima renta a los de Mateo (34-29) más activos en ataque y con un Shengelia apagado. Un nuevo triple de Yusta lanzaba al equipo español, en sus mejores minutos (37-29), con un parcial de 18-7 en el cuarto.

Los triples mantenían a España en total control (45-33) en parte al desacierto en los tiros libres de Shermadini y Shengelia, el faro de Georgia que iluminaba menos de lo habitual. Al descanso, un resultado más que bueno para los de Mateo, con Santi Yusta como el más destacado en ataque (47-33).

Alberto Díaz dispara a España

En la reanudación, Georgia salió con más intensidad (47-37), aunque dos triplazos de Alberto Díaz mantenían a España en control (53-37). El base del Unicaja revolucionó el encuentro con pocas acciones estáticas y ambos equipos corriendo toda la pista.Zizic no quería que el partido se le fuera antes de tiempo, pidiendo un tiempo muerto.

Alberto Díaz revolucionó a España tras el descanso / FEB

Shengelia y Shermadini despertaban para los suyos, tratando de contener a una España mucho más alegre en su juego (55-43). Pero Alberto Díaz seguía inspirado desde el triple y hasta Oriol Paulí le hacía un 'caño' a Shengelia en contraataque para el jolgorio en Tenerife y con el equipo de Mateo lanzado (60-43). España quería más y lograba los 25 de renta (70-45) en el duelo completamente roto en el tercer parcial (70-46) después de un parcial definitivo de 23-13.

A pesar de la clara ventaja, el equipo español no bajó el ritmo y alcanzó los 34 puntos de renta (88-54) para sumar las dos victorias en esta primera Ventana de clasificación para el Mundial de Catara 2027 en el estreno de Chus Mateo. La lesión de Osobor, el único lunar de una noche feliz en la que Yusta volvió a ser el jugador más efectivo (17).