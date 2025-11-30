Málaga corona a Nastasia Nadaud en el Open de España de Golf

La última jornada del Andalucía Costa del Sol-Open de España presented by Oysho regaló una de las remontadas más impactantes que se recuerdan en el torneo. La francesa Nastasia Nadaud, que partía con cinco golpes de desventaja respecto a la hasta entonces intratable Trichat Cheenglab, ejecutó una vuelta perfecta en el momento decisivo para alcanzar, superar y dejar atrás a todas sus rivales.

Con una tarjeta final de 66 golpes (-6) y un acumulado de -16, la francesa firmó su primera victoria en el Ladies European Tour a los 21 años, certificando un triunfo tan brillante como inesperado al comienzo del día. El arranque de Nadaud fue un espectáculo: birdie en el 1, birdie en el 3, eagle en el par 5 del 4 y otro birdie en el 5 que la impulsaron de forma fulminante hasta el liderato.

Mayor aplomo

La jugadora gala jugó con aplomo, sabiendo que el objetivo no era solo alcanzar la cabeza, sino sostenerla. Cerró la primera vuelta en -15, ya líder en solitario, y remató el trabajo con otros tres birdies consecutivos en el 10, 11 y 12. Con -18 a falta de seis hoyos, parecía lanzar un órdago al récord del campo, pero dos bogeys (en el 13 y 16) equilibraron su vuelta antes de un cierre controlado que selló el título con una diferencia de cuatro golpes sobre Kirsten Rudgeley (-12).

Con -11 terminaron Kelsey Bennett, Olivia Cowan, Dorthea Forbrigd y la francesa Perrine Delacour. Nadaud reconocía tras el triunfo que su victoria había sido la culminación de un aprendizaje acelerado: «Ha sido una semana de montaña rusa, pero he podido jugar agresiva desde el principio y controlar mejor los momentos de tensión que en otras ocasiones. Siento que hoy di un salto importante como jugadora». Agradeció también a su caddie y a su equipo por darle la confianza necesaria para sostener un domingo tan exigente.

Inesperado final

Para Trichat Cheenglab, en cambio, la jornada fue un golpe inesperado. La tailandesa, líder con cinco golpes de margen al inicio, comenzó con bogey al 1 y doble bogey al 3, perdiendo toda la ventaja en un abrir y cerrar de ojos. Intentó reaccionar con birdie al 4, pero otros dos bogeys más al 6 y 7 la dejaron sin opciones, reviviendo un guión que ya había sufrido hace apenas tres semanas en China. Desde ahí, solo pudo contemplar cómo Nadaud se escapaba hacia su primer título y cerró su jornada con un doblebogey al 18 para terminar séptima con -10.

En clave española, el torneo dejó un nombre propio: Andrea Revuelta. La amateur madrileña —una de las mayores promesas del golf nacional— completó un torneo extraordinario y terminó decimoquinta con -8, siendo la mejor española del campeonato y conquistando por tercer año consecutivo el Memorial Celia Barquín.

Su inicio fue arrollador: birdie al 1, birdies consecutivos al 4 y 5, y un eagle brillante en el 7 que la situó a dos golpes del liderato. Aunque los últimos hoyos le privaron de un resultado aún más alto, su rendimiento emocionó al público malagueño. «He jugado muy bien, muy tranquila. Quizá me ha faltado rematar algunos putts, pero estoy orgullosa de cómo he competido», declaró, visiblemente emocionada por recibir un premio tan significativo.

Dos malagueñas

Carlota Ciganda y la costasoleña Azahara Muñoz, las dos bicampeonas del Open, se despidieron con un meritorio -7 que les colocó en la 16ª posición, empatadas. La primera, muy sólida de tee a green, lamentó no haber encontrado el ritmo con el putt: "He jugado muy bien, pero no he metido nada. A veces el golf es así". La navarra hizo balance del año con una valoración "de notable alto" antes de afrontar un merecido descanso. Azahara, por su parte, alternó momentos de brillantez con otros más irregulares, pero volvió a mostrar la competitividad que la ha llevado a firmar dos títulos en este torneo.

También fue protagonista una segunda malagueña. Ana Peláez logró un valiosísimo puesto 23 en la clasificación final, que le permite cerrar la temporada en la posición número 64 de la Orden de Mérito. Así mantiene su tarjeta completa para 2026, después de varios meses de ausencia en competición. Un logro fundamental para encarar la próxima temporada con tranquilidad.

El desenlace del Open también consagró a la nueva campeona de la Orden de Mérito del Ladies European Tour, la singapurense Shannon Tan, que superó a su rival directa, Mimi Rhodes, tras una temporada de enorme regularidad con dos victorias en la temporada (tres en su trayectoria en el circuito europeo). Tan culminó así un año estelar en el que logró hacer de la consistencia su principal virtud. El Real Guadalhorce Club de Golf volvió a despedir una edición vibrante del Open de España, con emociones fuertes, talento emergente, grandes nombres y un público entregado que acompañó hasta el último putt de la temporada europea.

Autoridades públicas

La ceremonia final reunió a una nutrida representación institucional encabezada por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el delegado de Turismo y Andalucía Exterior, Carlos García: la consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, Esperanza González; el concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido; o el presidente de la Real Federación ESpañola de Golf, Juan Guerrero.